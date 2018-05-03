«Украл рецепт стабильности». Белорусы снова не поверили КГБ

Силовики объявили о разоблачении в Беларуси «серьезного агента иностранной разведки». Байнет отреагировал.

В интервью телеканалу «Беларусь 1» председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик заявил о том, что его ведомство эффективно работает «по линии контрразведки». И привел пример.

– В качестве примера можно привести недавно разоблаченного нами серьезного агента иностранной разведки. Высокопоставленного военнослужащего – полковника запаса, который имел доступ к особо охраняемым сведениям в Генеральном штабе, Государственном секретариате Совета Безопасности и даже некоторым документам, поступающим из Комитета государственной безопасности, – цитирует его БЕЛТА.

По словам главы КГБ, подозреваемый был «задержан с поличным и уже признал свою вину».

Такое заявление вызвало неоднозначную реакцию со стороны белорусских интернет-пользователей, которые оставили более двух сотен комментариев на дискуссионной площадке talks.by.

«Да узнал секреты устройства трактора МТЗ…», – шутят одни пользователи.

«Украл рецепт стабильности», – отвечают другие.

«Я вообще не понимаю, что хотят узнать эти агенты у нас? Сколько металлолома советского на складах стоит или что? Я быстрее поверю в инопланетян, чем каких-то Джеймсов Бондов в РБ».

«А откуда у полковника запаса доступ ко всем этим гостайнам? Какой-то вояка по пьяни в бане рассказывал военную тайну, которую не знал».

«А может, снова какой-нибудь грузин дохлых крыс привез травить минский водопровод».

«Малайцы, што выкрылі замежнага агента. Пасьпяхова супрацьстаяць замежным спэцслужбам — гэта важна для абароны Беларусі ... Мае словы, аднак, не значаць, што нашаму КДБ абавязкова варта верыць на слова», – не соглашаются с критикой некоторые комментаторы.

«Очередная видимость кропотливой работы, чтобы оправдать льготы, квартиры и пенсию…»

«Какие секреты могут быть у государства со старинным вооружением и нищим народом?»

«Иностранные разведки просто хотят знать, как такой нищий народ с таким уровнем жизни все это терпит».