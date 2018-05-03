«Привели лошадь». Необычные вещи, которые попали в стол находок

140 забытых телефонов, сумок, зонтиков, кошельков попали в столы находок при барановичских отделах милиции с начала года. Многие ли из утерянных вещей возвращаются к своим хозяевам и какова их дальнейшая судьба, узнала Intex-press.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Забытые или утерянные вещи зачастую попадают в так называемый стол находок. В нашем городе их три: в городском и районном отделах милиции, а также на вокзале «Барановичи-Полесские», куда «стекаются» вещи, оставленные в поездах, на вокзалах и станциях, входящих в зону обслуживания Барановичского ОВД на транспорте.

После дождей – знаки, после праздников – кошельки

Забытые вещи, по словам милиционеров, приносят достаточно часто. В стол находок при ГОВД с начала года попали 80 предметов. Среди них сумки, банковские карточки, мобильные телефоны.

– После проливных дождей пачками приносят регистрационные номера автомобилей, после праздников и корпоративов – кошельки и сумочки, с началом тепла пойдут велосипеды, – говорит Евгений Сасим, начальник отделения тылового обеспечения Барановичского ГОВД. – К нам же попадают вещи, которые люди забывают в городских автобусах.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

В камеру забытых и найденных вещей на вокзале «Барановичи-Полесские» с начала года поступило 60 предметов, за весь прошлый год – 480.

– Находки поступают почти каждый день. В основном это дорожные сумки, мобильники, – рассказывает Виталий Третьяк, заведующий багажным отделением вокзала «Барановичи-Полесские». – Очень заметна сезонность: весной и осенью много зонтиков, зимой – теплых вещей, летом – удочек.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

В стол находок при районном отделе милиции вещи попадают очень редко.

– Сельчане не поедут в город специально для того, чтобы сдать находку в милицию, – пояснили в Барановичского районном отделе внутренних дел. От пакета с упаковками из-под яиц до кошелька с $ 1000

Среди находок встречается как настоящий хлам (например, пакет с десятком упаковок из-под яиц), так и ценные или необычные экземпляры.

– В 2015 году к нам попал почти клад: женщина ехала из Москвы в Столбцы и забыла в поезде сумку, в которой находилось 70 тысяч российских рублей, много золотых и серебряных украшений. Мы позвонили хозяйке сумки, так она максимум за полчаса примчалась из Столбцов, – вспоминает Виталий Третьяк.

Около 10 лет назад в ГОВД (он тогда находился на улице Чкалова) привели лошадь, которая гуляла по улицам города.

– Хозяева коня нашлись на следующий день, ночевала лошадь во дворе нашего отдела, – рассказывает Евгений Сасим.

Уже несколько месяцев в столе находок при городской милиции хранится кошелек с $ 1000. Прохожие нашли его на улице и передали участковому. Владелец кошелька пока не нашелся.

Полгода в милиции, месяц – на вокзале

Все предметы, которые поступают в стол находок, милиционеры подробно описывают (цвет, размер, особенности, где и когда нашли) и все данные вносят в журнал учета. На вокзале эта информация дублируется также в журнале у железнодорожников.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Найденные паспорта отправляют в отдел милиции по месту выдачи, военные билеты – в военкоматы, удостоверения инвалида – в центры соцзащиты, банковские карты – в банки.

– В кошельках и сумках иногда лежат листики с номерами телефонов или банковские чеки. С утерянного мобильного можно позвонить близким его владельца, – поясняет Евгений Сасим. – В этом году из 80 предметов к хозяевам вернулись 32.

Вещи, попавшие в городской и районный отделы милиции, ждут владельцев полгода. Затем предметы, не имеющие ценности, сжигают. Ценные вещи через суд признаются бесхозными, направляются в Барановичский межрайотдел Управления по Брестской области Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента РБ, а затем в Брест в магазин конфиската.

На вокзале забытые вещи хранятся месяц. Причем платно: сейчас за сутки – 1,8 руб.

– Хорошие вещи забирают сразу, остальное никто не ищет. А если и находят, то не хотят забирать, потому что нужно платить. Зачем возвращать, скажем, 10 рублей, если сначала нужно заплатить за их хранение 15? – говорит Виталий Третьяк.

Спустя месяц вещи, не нашедшие своих владельцев, отправляют в Минск на склад реализации Управления БелЖД. Предметы, не представляющие ценности, утилизируют, остальные поступают в магазин при организации.

– Каждый месяц я отправляю в Минск в среднем пять мешков бесхозных вещей, – рассказывает Виталий Третьяк.

Лучше искать сразу

Бывает, что люди начинают искать утерянное, когда сроки хранения в столе находок уже прошли.

– Пару лет назад горожанка, увидев свой пропавший велосипед в магазине конфискованных товаров, позвонила в милицию и потребовала ей его вернуть. Помочь женщине мы не смогли: вернуть велосипед можно было только через суд, – говорит Евгений Сасим. – Поэтому, если вы потеряли или забыли где-то вещь, лучше приступить к поискам сразу.

Прежде чем отдать вещь из стола находок, милиционеры просят человека подробно описать ее, указать особые «приметы», где и когда ее потерял. Поэтому забрать, например, кошелек с тысячей долларов, не владелец не сможет: он не знает, как выглядит этот кошелек и где его нашли.