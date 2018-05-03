Невзоров: «Собрали кучу красивых девиц и выбрали самую страшненькую. Кремль молодец»

Российский публицист – о новой «Мисс Россия» и при чем здесь Telegram.

– Собрали кучу красивых девиц и выбрали самую страшненькую. И надо сказать, что специалисты по ягодицам, которые там организовывают жюри, они были единодушны полностью, хотя их решение было для всех загадкой, – комментирует выбор красавицы Александр Невзоров на Эхе Москвы. – Но когда девушка открыла рот и заговорила, всем стало понятно, почему такой выбор сделан. Юлия Полячихина первым делом потребовала запретить Telegram и попросилась в Сирию на позиции.

И тогда выбор «Мисс Россия» стал весь понятен. То есть Кремль тут молодец. Я снимаю шляпу. Он вдруг стал бить по точкам, бить неожиданно, я бы сказал, творчески. Понятное дело, что он все равно эту игру проиграет, просто в реализацию его инициатив включено такое количество идиотов, которые всё что угодно в состоянии загробить. Просто вся эта команда, идущая по цепи, она до такой степени исказиться и обезобразиться, что даже если что-то будет здравое в начале, то к концу ничего не останется.

Что касается марша в защиту Телеграма. Тут немножко просчитался красавец Дуров, потому что он думал, что он будет как Зорро бегать по крышам, вырезая знак Телеграма на жирных чиновничьих мордах и задницах. Но как выясняется, Зорр в этом деле до фига, и на этом деле наварились все, кроме Дурова.

Во-первых, туда сразу пошел Навальный, у которого собственный театрик сгорел, поэтому он играет Буратино в театре Дурова и играет, надо сказать, в общем, неплохо. Но понятно, что своего театрика уже нет.

Вообще, наварились все. И самое смешное, что те люди, которые принимали участие посильное и непосильное в глушении интернета — все эти ученые физики и математике, которые в Московском радиотехническом институте разрабатывают способы глушения бесплатного интернета, — они тоже были на этих митингах, и они тоже запускали эти самолетики.

Этот волшебный дуализм, это сегодняшняя квантовость России, где одновременно всё может быть – может быть и то и другое абсолютно одновременно, упакованное в одном флаконе. Это такая некая суперпозиция, которую мы наблюдаем и которой можем наслаждаться.

Невзоров: «Телеграм превратился в политические Фермопилы. И эта битва прекрасна»