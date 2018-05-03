Невзоров: «Собрали кучу красивых девиц и выбрали самую страшненькую. Кремль молодец»

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Цифра дня. Моральный ущерб по делу Япринцевых составил смешную сумму
«Мы не можем в черном теле держать народ». Лукашенко поставил задачу поднять зарплаты
«Привели лошадь». Необычные вещи, которые попали в стол находок
Глава КГБ продемонстрировал белорусские лыжероллеры и мобильный телефон. Фотофакт
Дело профсоюзов: сотни свидетелей, задержания, растущая как на дрожжах следственная группа. Наглядно
За что сняли Потупчика. Подробности
КГБ разоблачил шпиона в Генштабе
Экономист: «Все говорят, что завтра пролетит торнадо, а наши власти уверяют, что пронесет»
«Рома» забила «Ливерпулю» четыре гола. Но надо было пять…
Финал Кубка Беларуси по футболу обещает стать огненным
Глава КГБ анонсировал новые задержания в природоохранной инспекции
Потупчика сняли с должности министра энергетики
Ну и ну! Пресс-секретарь Медведева посоветовала депутату установить VPN для обхода блокировки Telegram
Правящая партия Армении согласилась избрать премьер-министром кандидата от оппозиции
Колясочник в Гомеле, которому нужен подъемник, собрал необходимое количество подписей соседей
Віктар Марціновіч: Краіна Лісапедзія
«Еўраопт» лічыць неапраўданымі прэтэнзіі пакупніка Замяталіна да касіркі
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Яркий пример того, что чиновник и обычный белорус видят цены по-разному
Госавтоинспекция наказала главу Копыля и журналистку ОНТ
Трагедией закончился отпуск белоруса на шри-ланкийском курорте
Кто такой Артем Чайка, принимавший участие в открытии мотосезона вместе с Виктором Лукашенко
Интеллектуалы: «Лукашенко-то понимает, откуда идет реальное развитие»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Глас народа: «Армянский вопрос крепко засел в печенках Лукашенко»
Макаревич: «Тогда не было ни войны в Украине, ни сбитого Боинга, ни убийства Немцова»
«Мастер-класс, как за день превратиться из диктатора в потенциального лауреата Нобелевской премии»
«Раздавался рев, плач и крик, прерываемый лаем собак»
Как в челябинском роддоме 30 лет назад перепутали двух девочек
Юлия Чернявская: По следам одной дискуссии в Facebook: субъективно — о белорусах
Сравниваем цены. Что можно было купить на 5 рублей (50 тысяч старыми) до деноминации и сегодня
Одна скромная цифра, которая подвела нескромного Лукашенко
Давыдько и Гайдукевича на российском ТВ заставляли ответить, чей Крым
Еще один косяк Лукашенко во время послания-2018
«Там нет такого напряжения». Белорусская школьница рассказала о своей учебе в США
Чернобыльский шлях-2018 в лицах, жестах, деталях: «Не сейте смерть!»
«Богатые будут жить за счет бедных». Эксперт обескуражен поправками в Жилищный кодекс
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Маевка под Солигорском прошла под бело-красно-белым небом
«Я женщина в мужском теле». Андрогин рассказал, каково быть не таким, как все
Удивительный стоп-кадр, который многое объясняет
В Минске открыт памятник на могиле Павла Шеремета: «Сила не в силе. Сила в правде»
Сара едет! На Гавайи
«Заморозить строительство шикарных Дроздов»: 10 злободневных плакатов Чернобыльского шляха
13 грузовиков встали под мостом, чтобы помешать мужчине спрыгнуть вниз
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
03.05.2018
Невзоров: «Собрали кучу красивых девиц и выбрали самую страшненькую. Кремль молодец»

Российский публицист – о новой «Мисс Россия» и при чем здесь Telegram.

– Собрали кучу красивых девиц и выбрали самую страшненькую. И надо сказать, что специалисты по ягодицам, которые там организовывают жюри, они были единодушны полностью, хотя их решение было для всех загадкой, – комментирует выбор красавицы Александр Невзоров на Эхе Москвы. – Но когда девушка открыла рот и заговорила, всем стало понятно, почему такой выбор сделан. Юлия Полячихина первым делом потребовала запретить Telegram и попросилась в Сирию на позиции.

И тогда выбор «Мисс Россия» стал весь понятен. То есть Кремль тут молодец. Я снимаю шляпу. Он вдруг стал бить по точкам, бить неожиданно, я бы сказал, творчески. Понятное дело, что он все равно эту игру проиграет, просто в реализацию его инициатив включено такое количество идиотов, которые всё что угодно в состоянии загробить. Просто вся эта команда, идущая по цепи, она до такой степени исказиться и обезобразиться, что даже если что-то будет здравое в начале, то к концу ничего не останется.

Что касается марша в защиту Телеграма. Тут немножко просчитался красавец Дуров, потому что он думал, что он будет как Зорро бегать по крышам, вырезая знак Телеграма на жирных чиновничьих мордах и задницах. Но как выясняется, Зорр в этом деле до фига, и на этом деле наварились все, кроме Дурова.

Во-первых, туда сразу пошел Навальный, у которого собственный театрик сгорел, поэтому он играет Буратино в театре Дурова и играет, надо сказать, в общем, неплохо. Но понятно, что своего театрика уже нет.

Вообще, наварились все. И самое смешное, что те люди, которые принимали участие посильное и непосильное в глушении интернета — все эти ученые физики и математике, которые в Московском радиотехническом институте разрабатывают способы глушения бесплатного интернета, — они тоже были на этих митингах, и они тоже запускали эти самолетики.

Этот волшебный дуализм, это сегодняшняя квантовость России, где одновременно всё может быть – может быть и то и другое абсолютно одновременно, упакованное в одном флаконе. Это такая некая суперпозиция, которую мы наблюдаем и которой можем наслаждаться.

Невзоров: «Телеграм превратился в политические Фермопилы. И эта битва прекрасна»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.5 (оценок:8)
Главное
«В США тебе сразу объяснят, куда идти со своим белорусским дипломом»
Карбалевич: «Не исключаю, что и министр транспорта может пойти в отставку»
«Словно рабы»: скандал в хоккейной сборной Беларуси накануне чемпионата мира
Як беларусы ўкраінцаў ад Галадамору ратавалі
Иосуб: «Белорусы десятилетиями живут в условиях, когда все и всегда сильно дорожает»
«Пять раз в день мне было мало». Сексоголики рассказывают о своем личном опыте
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY