Глава КГБ продемонстрировал белорусские лыжероллеры и мобильный телефон. Фотофакт

Валерий Вакульчик похвастал новинками белорусского производства.

В их числе оказались отечественные лыжероллеры и мобильный телефон для закрытой правительственной связи. Все это председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик продемонстрировал в эфире телеканала «Беларусь 1».

По словам Вакульчика в Беларуси уже организуется серийное производство лыжероллеров в двух основных версиях: для конькового хода и классического хода.

Фото с сайта belta.by

Резина для колес изготавливается на «Белшине» и все остальные компоненты тоже белорусского производства. Вакульчик заверил, что по качеству отечественные лыжероллеры не уступают иностранным аналогам, но доступность цены позволит их приобретать.

Отмечается, что к 1 сентября будут выпущены 5 тысяч пар. В дальнейшем в зависимости от спроса можно будет наращивать производство, что будет влиять и на снижение цены.

— Следующий этап — изготовление отечественных лыж. Мы пока не замахиваемся на инвентарь для высокого спорта. Нам нужно обеспечить доступность инвентаря для массового спорта и любителей, — добавил Валерий Вакульчик, сообщает БЕЛТА.

Еще одной новинкой белорусских производителей стал мобильный телефон для правительственной закрытой связи.

— Он изготовлен в закрытом исполнении. Позволяет вести разговоры с высокой степенью защищенности от прослушиваний, перехвата, — рассказал председатель КГБ.

Он отметил, что подобные телефоны есть всего в нескольких государствах, и белорусский аппарат не уступает им по качеству и даже лучше по некоторым параметрам. И при этом значительно дешевле в производстве.

— Телефон также защищен от проникновения злоумышленников. Если будет попытка вскрытия, предусматривается самоуничтожение содержимого этого телефона, — подчеркнул Валерий Вакульчик.

Он отметил, что Беларусь вошла в небольшое число государств, которые обладают соответствующими технологиями и аппаратурой.

— Мы работаем над тем, чтобы организовать экспортные поставки некоторым дружественным нам государствам, — добавил председатель КГБ.