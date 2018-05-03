Дело профсоюзов: сотни свидетелей, задержания, растущая как на дрожжах следственная группа. Наглядно

1 мая истекал срок предварительного расследования по громкому уголовному «делу профсоюзов», но шансов на то, что оно будет закрыто или приостановлено, очень мало.

Возможно, расследование вновь продлили на 3 месяца. Как рассказал сайту palitviazni.info бухгалтер профсоюза РЭП, фигурант дела Игорь Комлик, недавно его вместе с председателем профсоюза РЭП Геннадием Федыничем вызвали к следователям, чтобы поставить в известность, что следственная группа расширена до восьми человек.

— Но ведь очевидно, что группу расширяли не для того, чтобы поскорее закрыть дело, — считает Игорь Комлик.

Геннадий Федынич также не может спрогнозировать, насколько затянется дело.

— Его могут затягивать как можно больше, а могут в какой-то момент и приостановить, — отметил лидер профсоюза РЭП. — Здесь все непредсказуемо. И, как мне кажется, от следователей здесь мало что зависит. Это политически мотивированное дело, и о том знает уже весь мир.

Напомним, Игорь Комлик содержался под стражей с августа 2017 года в рамках уголовного дела, возбужденного против него и председателя профсоюза РЭП Геннадия Федыничa по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса РБ (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). 2 октября Игорь Комлик был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде, но расследование идет до сих пор.