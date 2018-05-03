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03.05.2018
Евгений Федоров
Армения празднует: как протестующие одержали еще одну победу

Правящей партии страны не удалось реализовать свой хитрый план. По крайней мере, пока.

После отставки руководителя Армении Сержа Саргсяна протестные настроения в стране не только не угасли, но и продолжились с большей силой. Причина – в должности премьер-министра, на которую претендует «кандидат от народа» и лидер оппозиции Никол Пашинян.

Если лидер протестов получит должность, это даст ему огромные полномочия, так как Армения, согласно обновленной Конституции, по сути является премьерской республикой. В свою очередь, это означает, что внеочередные парламентские выборы, которые намечаются в стране, пройдут не под контролем партии власти.

Очевидно, осознавая всю опасность такой ситуации, Республиканская партия Армении в понедельник отказалась поддержать кандидатуру Пашиняна в качестве премьер-министра.

В ответ протестующие начали широкомасштабную забастовку: утром во вторник демонстранты перекрыли не только все ключевые улицы и дороги страны, но и метро, а также национальный аэропорт.

Фото: Русская служба BBC

Вечером того же дня на улицы Еревана вышли несколько десятков тысяч человек, а Никол Пашинян со сцены сообщил радостную новость: правящая партия пообещала поддержать кандидата, «которого выдвинет треть парламента».

Это означает, что новым премьер-министром страны, скорее всего, станет «кандидат от народа», а значит – у армян есть очередной повод для праздника. По крайней мере, до тех пор, пока правящая партия не найдет очередную уловку, чтобы попытаться удержать власть.

Например, если на повторном голосовании за кандидатуру премьер-министра, которая намечена на 8 мая, избрать нового руководителя страны так и не удастся, то парламент страны должен быть немедленно распущен. При таком сценарии избирательный процесс останется под контролем старой власти – а значит, возможно, что вся борьба еще впереди.

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