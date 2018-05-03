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Политика
03.05.2018
Салiдарнасць
За что сняли Потупчика. Подробности

КГБ пояснил, за что министр энергетики лишился своей должности.

По словам главы КГБ Валерия Вакульчика, Владимир Потупчик снят с должности министра энергетики за покровительство созданию незаконного семейного бизнеса. В частности, при поддержке министра был организован семейный бизнес по поставкам стройматериалов по завышенным ценам.

— Во время доклада главе государства обсуждался вопрос, связанный с министром энергетики Беларуси. Не так давно президентом была поставлена задача разобраться с информацией, касающейся лично министра и членов его семьи. Эта работа комитетом была проведена, — заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» председатель КГБ Валерий Вакульчик. — Установлено наличие созданного при поддержке и покровительстве лично министра энергетики Потупчика семейного бизнеса, подряда, заключающегося в поставке стройматериалов по завышенным ценам на объекты строительства, что способствовало, естественно, обогащению, незаконному получению прибыли.

Потупчик пробыл на посту 5 лет.

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