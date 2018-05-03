КГБ разоблачил шпиона в Генштабе

Полковник запаса оказался, по словам председателя КГБ Вакульчика, «серьезным агентом иностранной разведки».

О том, громком разоблачении Валерий Вакульчик рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Председатель КГБ коснулся вопросов, которые он обсуждал 2 мая во время рабочей встречи с Александром Лукашенко. По словам Вакульчика работа в КГБ сегодня организована на качественно ином уровне и более эффективно.

— В качестве примера можно привести недавно разоблаченного нами серьезного агента иностранной разведки. Высокопоставленного военнослужащего — полковника запаса, который имел доступ к особо охраняемым сведениям в Генеральном штабе, Государственном секретариате Совета Безопасности и даже некоторым документам, поступающим из Комитета государственной безопасности, — заявил Валерий Вакульчик, сообщает БЕЛТА.

По его словам, это лицо задержано с поличным.

— Он уже признал вину. В его отношении проводятся соответствующие следственные действия для полного и всестороннего расследования данного преступления, привлечения к ответственности в соответствии с законом, — рассказал председатель КГБ.