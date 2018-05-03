Экономист: «Все говорят, что завтра пролетит торнадо, а наши власти уверяют, что пронесет»

Чем грозит белорусским предприятиям и рублю рекордное падение спроса в промышленности России?

Положение российской промышленности резко ухудшилось в начале 2018 года, а темпы падения спроса стали рекордными с 2009 года, констатирует РАНХиГС в апрельском «Мониторинге».

Подкосит ли это падение белорусскую промышленность, чей экспорт преимущественно завязан на России, и смогут ли наши предприятия переориентироваться на другие рынки?

Директор «Агентства деловых связей» Валентин Лопан считает, что ситуация на российском рынке больно ударит по белорусским предприятиям.

— Если на основном рынке сбыта такое падение, то неизбежно почувствует это и белорусская промышленность. Вряд ли наша продукция занимает такую уникальную позицию, чтобы ее брали, несмотря ни на что, — отмечает эксперт. — А это значит, что ничего хорошего нам ждать не приходится.

Эксперт обращает внимание на тот факт, что в России на фоне общего падения при этом выросло на 10% производство продовольствия.

— Но даже там, где рост, они начинают сопротивляться и не пускать импорт, в том числе белорусский, — отмечает Валентин Лопан. — И все эти истории с Россельхознадзором красноречиво свидетельствуют, что белорусскую продукцию там мне ждут.

Иными словами, серьезно рассчитывать в будущем на Россию как рынок сбыта не приходится. И в этой ситуации правильно было бы искать новых партнеров. Проблема только в том, что быстро переориентироваться не получится.

— Никто не ждет нас с распростертыми объятиями, — уверен эксперт. — Везде нужна кропотливая работа, необходимо изучать каждый рынок, дождаться, пока появятся первые ощутимые результаты. А так, чтобы быстренько собрались и куда-то переориентировались — это просто смешно, так не бывает.

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