«В США тебе сразу объяснят, куда идти со своим белорусским дипломом»

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
За что сняли Потупчика. Подробности
КГБ разоблачил шпиона в Генштабе
Экономист: «Все говорят, что завтра пролетит торнадо, а наши власти уверяют, что пронесет»
«Рома» забила «Ливерпулю» четыре гола. Но надо было пять…
Финал Кубка Беларуси по футболу обещает стать огненным
Глава КГБ анонсировал новые задержания в природоохранной инспекции
Потупчика сняли с должности министра энергетики
Ну и ну! Пресс-секретарь Медведева посоветовала депутату установить VPN для обхода блокировки Telegram
Правящая партия Армении согласилась избрать премьер-министром кандидата от оппозиции
Колясочник в Гомеле, которому нужен подъемник, собрал необходимое количество подписей соседей
Віктар Марціновіч: Краіна Лісапедзія
«Еўраопт» лічыць неапраўданымі прэтэнзіі пакупніка Замяталіна да касіркі
В Мурманске на бутылки с водкой повязали георгиевские ленточки. Фотофакт
Facebook представил сервис знакомств
Интеллектуалы: «Лукашенко-то понимает, откуда идет реальное развитие»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Яркий пример того, что чиновник и обычный белорус видят цены по-разному
Госавтоинспекция наказала главу Копыля и журналистку ОНТ
Трагедией закончился отпуск белоруса на шри-ланкийском курорте
Кто такой Артем Чайка, принимавший участие в открытии мотосезона вместе с Виктором Лукашенко
Интеллектуалы: «Лукашенко-то понимает, откуда идет реальное развитие»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Глас народа: «Армянский вопрос крепко засел в печенках Лукашенко»
Макаревич: «Тогда не было ни войны в Украине, ни сбитого Боинга, ни убийства Немцова»
«Мастер-класс, как за день превратиться из диктатора в потенциального лауреата Нобелевской премии»
«Раздавался рев, плач и крик, прерываемый лаем собак»
Как в челябинском роддоме 30 лет назад перепутали двух девочек
Юлия Чернявская: По следам одной дискуссии в Facebook: субъективно — о белорусах
Сравниваем цены. Что можно было купить на 5 рублей (50 тысяч старыми) до деноминации и сегодня
Одна скромная цифра, которая подвела нескромного Лукашенко
Давыдько и Гайдукевича на российском ТВ заставляли ответить, чей Крым
Еще один косяк Лукашенко во время послания-2018
«Там нет такого напряжения». Белорусская школьница рассказала о своей учебе в США
Чернобыльский шлях-2018 в лицах, жестах, деталях: «Не сейте смерть!»
«Богатые будут жить за счет бедных». Эксперт обескуражен поправками в Жилищный кодекс
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Маевка под Солигорском прошла под бело-красно-белым небом
«Я женщина в мужском теле». Андрогин рассказал, каково быть не таким, как все
Удивительный стоп-кадр, который многое объясняет
В Минске открыт памятник на могиле Павла Шеремета: «Сила не в силе. Сила в правде»
Сара едет! На Гавайи
«Заморозить строительство шикарных Дроздов»: 10 злободневных плакатов Чернобыльского шляха
13 грузовиков встали под мостом, чтобы помешать мужчине спрыгнуть вниз
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
03.05.2018
Анастасия Зеленкова
«В США тебе сразу объяснят, куда идти со своим белорусским дипломом»

Дарья Брель переехала вместе с семьей в штаты, когда ей было 13. В Америке белоруска живет уже пять лет. Сейчас она заканчивает школу и готовится поступать в университет.

Об учебе в американском вузе, заработках в США и о том, что больше всего ее расстраивает, когда приезжает в Минск — Дарья рассказала в интервью «Салідарнасці».

Ранее белорусская школьница поведала, почему американская система образования ей нравится больше, в чем коренные отличия и надо ли ученикам в США сдавать деньги на парты — об  этом читайте в первой части интервью.

Плата за учебу: «Государство и ВУЗ оплачивают твою учебу. Но потом деньги надо вернуть»

Обучение в университетах везде платное. Но университет и государство могут заплатить за твою учебу. Все будущие студенты при подаче документов должны заполнить специальную форму с указанием места работы родителей, дохода семьи. Запрашиваются налоги родителей, самого ученика, если он работает, выясняется, сколько семья зарабатывает в год, и, проанализировав все, тебе могут предложить какую-то сумму на учебу.

Если родители не очень обеспеченные, то государство может выделить больше. Какие-то деньги уже от себя предлагают университеты.

Но деньги все равно придется вернуть. Это как в банке — тебе просто временно одолжили. После четырех лет учебы у меня будет чек, где написано, сколько я должна на конец обучения.

В моем случае придется вернуть только часть денег. Больше половины за меня заплатит сам университет, и за первый год с меня потребуют назад только около 4-5 тысяч долларов. Но эта сумма будет расти, так как процесс заполнения финансовых документов повторяется каждый год перед началом учебы. И все же по сравнению со многими моими одноклассниками, я плачу очень мало.

Кстати, это во многом определило мой выбор. Два других университета, которые готовы были меня принять, не предложили такой же финансовой помощи. Многие американцы находятся в похожей ситуации: идешь не куда хочется, а где больше предложат денег за учебу, поскольку ценники здесь заоблачные.

Подработка: «Если туго в семье с деньгами, университет предложит вам работу»

Я пока не решила, останусь ли я с родителями или съеду. Возможно, буду искать какую-то работу. А может, придется учиться целыми днями.

Знаю точно, что если у вас туго в семье с деньгами, то университет предлагает вам работу. Например, сидеть в университетской библиотеке и выдавать людям книжки. За это университет будет вам платить зарплату.

Общежитие: «В год выходит около 10 000 долларов»

Очень многие студенты уезжают и живут в общежитиях — там с местами проблем нет. Я тоже так планировала, пока не узнала, сколько это стоит. Знаю, что в университете, где учится моя мама и в котором, скорее всего, буду учиться я, общежитие вместе с питанием в столовой в год обходится около 10 000 долларов. Пришлось задушить в себе тинейджера, которому так хотелось уехать подальше от родителей.

К тому же данный университет находится в 10 минутах езды от нашего дома. Конечно, хотелось бы ездить туда на своей машине, но в данный момент я не уверена, что моя семья может это позволить. При этом в Уилмингтоне нет такой развитой транспортной системы, как в Минске, если куда-то надо, приходится договариваться либо с родителями, либо с друзьями, у которых есть машина.

Работа: «Нельзя прийти и сказать: вот белорусский диплом — возьмите меня на высокооплачиваемую должность»

Всем, кто переехал в США, приходится заново переучиваться. У меня чуть ли не вся семья эмигрировала, поэтому не понаслышке знаю, что наши дипломы там не имеют никакого веса. Нельзя пойти в какую-то крутую навороченную компанию и сказать: вот белорусский диплом — возьмите меня на высокооплачиваемую работу. Тебе сразу объяснят, куда идти со своим дипломом.

Поэтому те, кто приезжает, в первую очередь стараются получить американское образование, а уже после ищут работу. Или возвращаются. Например, мой дедушка так и не смог приспособиться к новым условиям жизни (дедушка Даши — известный белорусский политолог Сергей Николюк, — «Салідарнасць»). В итоге вернулся. Конечно, в таком возрасте сложнее адаптироваться, я его прекрасно понимаю.

А моя мама пошла учиться. Сейчас получает докторскую степень, пишет диссертацию, и параллельно работает в университете.

Заработки: «Средняя зарплата — чуть более 50 тысяч в год. Врачи зарабатывают в 4 раза больше»

В моей семье есть инженеры-химики, поэтому я знаю, что эта профессия высокооплачиваемая. Хотя вопроса, сколько ты зарабатываешь, тут не задают. Про зарплаты вообще говорить не принято. Конечно, много зависит от региона, от востребованности. Средняя зарплата в США в год — чуть более 50 тысяч долларов (для сравнения в Беларуси 5 тысяч — «Салідарнасць»). Самой престижной является профессия врача – он получает в четыре раза больше, коло 200 тысяч.

Но химия нужна везде, в любой промышленности. Это одна из причин, почему я выбрала эту профессию: в любой индустрии, в любой корпорации у меня большой выбор.

Я также не исключаю, что через год могу передумать и пойти на другой факультет, если захочу заниматься чем-то еще. Тут как жизнь сложится.

О ровесниках в Беларуси: «Мои друзья не верят, что у них есть будущее»

Чувствуется большая разница в том, что думают о своих перспективах мои белорусские и американские друзья. Недавно встречалась со своей подругой, которая учится на первом курсе университета в Минске. Она прямо говорит, что она уже достигла своего потолка, что диплом ей ничего не даст и она в итоге останется ни с чем.

И часто такое слышу от своих белорусских подруг и друзей. Они не верят, что у них на родине есть будущее.

Конечно, я понимаю, как мне повезло, что я оказалось в том месте, где есть возможности и перспективы. Я бы хотела помочь своим друзьям, но не знаю, как.

О менталитете: «В Беларуси тебе объясняли, что правильно, а что нет. А тут у каждого на все свое мнение»

Общество совершенно другое. Люди по-другому видят этот мир и воспринимают его. Хотя если честно, мне с моим менталитетом немного тяжеловато. У них принято все время высказывать свое мнение по любому поводу. Даже если ты их об этом не просишь. Есть какая-то проблема, обязательно выслушивать одну и другую сторону. Иногда я даже сама не могу понять, с чем я согласна.

В Беларуси все было проще. Была проблема — тебе говорили, что правильно, а что нет. И ты верил в то, что хорошо. И никто тебя не пытался в этом разубедить.

Хотя, возможно, я просто выросла, и мир перестал делиться на добро и зло.

О толерантности: «То, что я слышу от белорусов, меня приводит в ужас»

И все же мое мировоззрение формировалось уже в США. Я чувствую, насколько я отличаюсь от своих друзей и родственников, которые остались в Беларуси.

В Америке очень много мигрантов и нас всегда учили, что нужно всех принимать и всех уважать, что все мы люди и должны быть толерантны. Я с этим и выросла. Но когда я приезжаю в Беларусь, я даже на улице слышу от белорусов вещи, которые меня приводят в ужас. Здесь люди очень нетолерантные. Даже с друзьями мне бывает некомфортно, когда они начинают позволять себе резкие комментарии по поводу человека другой расы.

Естественно, ты никого не будешь учить, как ему думать, но меня такое сильно расстраивает.

О браке: «Девушкам не советуют выходить замуж раньше 30-35 лет»

Мне 18, и о замужестве я даже не задумываюсь. В американском обществе женщин учат, что они независимые, свободные и самодостаточные. Конечно, в Америке много мигрантов, и у каждого свои идеологии и традиции на этот счет. Но у меня никогда не было ощущения, с тех пор как я туда приехала, что мне нужно обязательно выйти замуж, чтобы как-то преуспеть в жизни.

Многие девушки вообще не собираются замуж. А наши учителя советуют выходить в 30-35, когда ты уже будешь с мозгами, с работой, сможешь себя обеспечивать. Здесь нет такого, что если до 29 лет не вышла, то все пропало. Не говоря уже о том, чтобы за счет мужа поправить свое материальное положение.

Я даже по своим родственникам в Минске вижу, насколько отличается подход. Как бабушки постоянно гнобят девушек, чтобы те искали себе мужа и пугают перспективой остаться одной. Первый вопрос при встрече с родственниками: «Ну что, мальчик у тебя появился? А чего? А что там мальчиков красивых нет?» У людей здесь в голове не укладывается, что девушка может быть сама по себе, у них всегда картина, что рядом должен быть мужчина.

Отношения между мужчиной и женщиной в американском обществе строятся по-разному. Это тоже зависит от культур, воспитания. Но всегда можно договориться. Я могу предложить заплатить за себя в ресторане, но если мужчина начинает настаивать, что сам хотел бы это сделать, я могу и согласиться.

О ностальгии: «После переезда у меня не было ощущения, что я хочу обратно»

Свой переезд в Америку я приняла как данность. Моя бабушка уехала туда 17 лет назад. И сколько я себя помню, моя мамавсегда собиралась переехать. Поэтому мысль, что я буду житьСША, сидела в голове с очень раннего возраста. Переезд — это был просто уже свершившийся факт.

Хотя определенный стресс я, конечно, пережила. Скажу честно, у меня воспоминаний о первых годах жизни в Америке нет, я все забыла. Я не помню, нравилась мне там или нет, как я вообще себя тогда чувствовала. Сейчас, изучая в школе психологию, я понимаю, что это была моя защитная реакция.

Я, конечно, скучаю по дому, скучаю по друзьям, по родственникам. Но с тех пор, как я переехала, у меня не было ощущения, что я хочу обратно. Сейчас, приезжая в Минск, я, к сожалению, понимаю, что это больше уже не мой дом. Это просто место, где я раньше жила. Да, какие-то щемящие воспоминания о доме, о детстве есть. Но я здесь уже как гость. 

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.1 (оценок:17)
Главное
«В США тебе сразу объяснят, куда идти со своим белорусским дипломом»
Карбалевич: «Не исключаю, что и министр транспорта может пойти в отставку»
«Словно рабы»: скандал в хоккейной сборной Беларуси накануне чемпионата мира
Як беларусы ўкраінцаў ад Галадамору ратавалі
Иосуб: «Белорусы десятилетиями живут в условиях, когда все и всегда сильно дорожает»
«Пять раз в день мне было мало». Сексоголики рассказывают о своем личном опыте
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY