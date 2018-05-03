«Рома» забила «Ливерпулю» четыре гола. Но надо было пять…

2 мая сыгран ответный матч ½ финала Лиги чемпионов 2017/18.

Рома (Рим, Италия) – Ливерпуль (Ливерпуль, Англия) – 4:2 (Милнер, 15, в свои ворота, Джеко, 51, Наингголан, 86, 90+3, с пенальти – Мане, 9, Вейналдум, 25). Первый матч – 2:5

Это было очень зажигательно: 13 голов в двухматчевом противостоянии на этапе полуфинала Лиги чемпионов невозможно было себе представить. Римляне не сложили оружия, даже уступая по итогам трёх таймов с общим счетом 3:7. И почти отыгрались. Но «почти» не считается…

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве. Соперником «Ливерпуля» будет мадридский «Реал», одолевший в ½ мюнхенскую «Баварию» благодаря двум грубейшим ошибкам её игроков.