Финал Кубка Беларуси по футболу обещает стать огненным

2 мая состоялись вторые полуфинальные матчи Кубка Беларуси по футболу.

Днепр – Динамо Бр – 1:4 (Левицкий, 90 – Милевский, 22, Фамейе, 55, Юзепчук, 70, 82). Первый матч – 0:2

Брестчане не столкнулись ни с какими проблемами в Могилеве.

Неман – БАТЭ – 0:0. Первый матч – 0:2

Чемпионы Беларуси в Гродно сыграли по счету и тоже без особых волнений вышли в финал. А самым ярким событием матча стало то, что во время игры вдруг включилась система автополива поля.

Таким образом, последняя белорусская путевка в Лигу Европы 2018/19 достанется брестскому «Динамо» вне зависимости от того, как завершится финал 19 мая в Могилеве. Однако от этого предстоящий матч не становится менее интригующим.

Противостояние БАТЭ и «Динамо» в этом году уже наделало немало шуму. Брестчане еще до начала сезона декларировали, что будут покушаться на чемпионский трон, который уж много лет как «приватизировал» Борисов. Свои претензии они подкрепили победой в матче за Суперкубок.

Однако в чемпионате Беларуси БАТЭ буквально раскатал «Динамо»: и в очной встрече, и по итогам 5 туров. Мало того, уже после игры разразился скандал, в результате которого четырехматчевую дисквалификацию схлопотал капитан брестчан Алексей Гаврилович – за умышленное нанесение травмы защитнику борисовчан Неманье Милуновичу.

Так что, финал Кубка Беларуси обещает стать огненным…