«Словно рабы»: скандал в хоккейной сборной Беларуси накануне чемпионата мира

Накануне стартующего 4 мая чемпионата мира по хоккею вокруг сборной Беларуси разразился скандал. Нападающий Андрей Степанов резко высказался о главном тренере Дэйве Льюисе.

Отношения между коучем и игроком не заладились давно. В прошлом году Льюис не взял Степанова, который много лет являлся одним из ведущих форвардов сборной, на чемпионат мира, и это стало сенсацией. Тогда нападающий смолчал. Но, когда тот же трюк канадец повторил сейчас, Степанов заговорил.

— Готов приезжать в сборную, но не к этому тренеру, — заявил хоккеист «Прессболу». — Это перебор, последняя капля. Я показал свое отношение к сборной, а в ответ — бесконечные отговорки. То я не умею играть в трех зонах, известных одному Льюису, то его не устраивает моя физическая форма. Просто смешно. Все равно что сказать, будто у меня коньки не того цвета.

Из меня же делают какого-то недохоккеиста. Когда начинал выступать за сборную, ее представляли братья Костицыны на пике, Калюжный, Грабовский. И тогда мне как-то удавалось же в честной борьбе проходить в состав. Атмосфера была сумасшедшей, каждый день — праздник, а игра — событие. Сейчас таких звезд уже нет, а я в состав не попадаю — удивительно! Льюис же выбрал трех-четырех любимчиков, с которыми может поговорить, пошутить. Остальные наняты, словно рабы. Им звонят и посылают эсэмэски лишь помощники.

В беседе с TUT.BY Степанов развил тему:

—Два последних года показали: чем лучше я играю, тем хуже отношение Льюиса. В чем дело? Не знаю. Такое ощущение, что я забиваю не в чужие ворота, а в свои…

После хет-трика в ворота Дании Льюис подошел ко мне и через переводчика сказал: «Слушай, надо что-то менять в следующей игре со швейцарцами». Я промолчал, но внутри понимал: происходит какой-то бред. Я же не маленький мальчик, а уверенный в своей игре хоккеист. Тогда мне пришлось забить где-то семь голов в шести играх, чтобы чудом спастись и поехать в Питер. Кстати, на том чемпионате мира я стал лучшим бомбардиром команды, хоть и ехал туда 13-м нападающим.

Нападающий рассказал о том, как его «отцепили» от сборной в прошлом году:

— Я приехал в сборную после своего лучшего сезона в КХЛ с мыслью: «Ну хоть что-то я доказал этому человеку». Прибыл в нацкоманду как супернаивный малыш и снова увидел себя между четвертым и пятым звеньями. Я был на пике своей формы, с бешеной мотивацией помочь сборной. В первой игре Евровызова провел на льду всего пять-шесть минут, а на следующую меня вообще не заявили. Это стало очередным звоночком.

Решил: если со мной никто не хочет говорить, я сделаю это сам. Я пришел в тренерскую, спросил: «Дэйв, можем поговорить по-человечески, по-мужски?». Сразу подчеркнул, что пришел не на разборки, а прояснить ситуацию. Я понимал, насильно мил не будешь. Был готов к любому исходу. Но Льюис успокоил: «Ты провел классный сезон, не беспокойся — просто сейчас мы проверяем молодых». Дэйв даже поблагодарил: «Молодец, что пришел, это был классный мужской разговор».

— А на следующий день все закончилось вашим освобождением из сборной. Где логика?

— А это очередной пример канадских штучек. Они боятся сказать правду в глаза. Но в сборной-то такого точно не должно быть. Мы приезжаем играть за страну, биться за флаг, а не потому что связаны контрактами. Не знаю, кем себя возомнил Дэйв, но получается, что игрок не может подойти к нему с личным вопросом. А ведь нас в команде 25 человек, все с разными характерами — и надо уметь открыто разговаривать.

— Тогда Дэйв сам объяснил, почему вы не поедете на чемпионат мира?

— Нет, его помощник. В 11 вечера после товарищеской игры мы выгрузились из автобуса около «Минск-Арены». Прямо на парковке ко мне подошел помощник Льюиса и передал слова тренера. Мол, Дэйв долго думал о нашем разговоре и понял, что я больше беспокоюсь о себе, чем о команде. Он не мог выгнать меня по игре — с этим все было в порядке. Нужна была какая-то другая причина…

Ранее Льюис так объяснил отказ от услуг Степанова:

— Уже накануне игр «Еврочелленджа» против Норвегии Андрей был, скажем так, в «списке размышления». После этих поединков мы еще раз основательно обсудили его кандидатуру в штабе и приняли такое решение. Роль, которая ему отводилась — забивной форвард, в том числе и в бригадах большинства. И здесь не все пошло гладко. Плюс он уступил ряду партнеров и с точки зрения физических кондиций.

Резюмируя случившееся, можно сказать, что в этой истории у каждого своя правда. Ясно одно: конфликт накануне чемпионата мира атмосферу в сборной не улучшает, и шансы на её успешное выступление в Дании не повышает.