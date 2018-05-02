Глава КГБ анонсировал новые задержания в природоохранной инспекции

Задержанные по делу о браконьерстве начали сотрудничать со следствием и давать признательные показания.
Комитет государственной безопасности возбудил три уголовных дела, фигурантами которого являются 14 должностных лиц Государственной инспекции по охране животного и растительного мира при президенте Беларуси и более 20 браконьера, сообщил глава ведомства Валерий Вакульчик в среду в вечернем новостном выпуске телеканала ОНТ.
По словам главы КГБ, эти цифры не окончательные.
– Среди задержанных есть и должностные лица инспекции, они дают показания, – сказал Вакульчик.
Он также отметил, что в ходе расследования уголовных дел о браконьерстве выясняются новые обстоятельства, которым будет дана правовая оценка. Вакульчик уверен, что будут как новые фигуранты уголовных дел, так и новые задержания.
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