Карбалевич: «Не исключаю, что и министр транспорта может пойти в отставку»

Известный политолог — о том, почему лишился должности министр энергетики.

2 мая Александр Лукашенко освободил от занимаемой должности министра энергетики Владимира Потупчика, сообщает пресс-служба главы государства. Причина увольнения не указана. Потупчик пробыл на посту 5 лет.

Экс-министр транспорта и коммуникаций Анатолий Потупчик

Лукашенко резко критиковал министерство энергетики во время своего выступления с посланием парламенту и народу 24 апреля, напоминает политолог Валерий Карбалевич.

— Было очевидно, что скоро должна быть смена руководства — и вот она последовала, поэтому ничего необычного в отставке Потупчика нет, — отметил эксперт в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — Также глава государства критиковал Министерство транспорта. Не исключаю, что и министр транспорта может пойти в отставку.

Министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак