Потупчика сняли с должности министра энергетики

Александр Лукашенко освободил от занимаемой должности министра энергетики Владимира Потупчика.

Как сообщает пресс-служба главы государства, указ подписан 2 мая. Причина увольнения не указана. Потупчик пробыл на посту 5 лет.

Работа министра энергетики попала под обстрел критики Лукашенко, когда он выступал с ежегодным посланием народу и парламенту 24 апреля.

Глава государства возмутился тем, что до сих пор внятно никто ему не доложил, как БелАЭС будет встроена в экономику страны.