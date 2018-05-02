Ну и ну! Пресс-секретарь Медведева посоветовала депутату установить VPN для обхода блокировки Telegram

Пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева Наталья Тимакова посоветовала депутату Наталье Костенко установить VPN для обхода блокировки Telegram, а затем назвала это «троллингом».

Костенко 1 мая попросила в фейсбуке не писать ей в мессенджер, пояснив, что не получает сообщения.

— Поставь VPN! Это просто. Да и работает он почти все время, — написала в комментариях Тимакова.

Скрин переписки Тимаковой с Костенко

На следующий день депутат удалила пост. Однако на совет пресс-секретаря обратили внимание различные телеграм-каналы, а также издания «Медиазона», Daily Storm и журналист Олег Кашин.

После того, как Кашин опубликовал в своем фейсбуке сделанную «Медиазоной» карточку с высказыванием Тимаковой, она написала: «Господи, уже и потроллить депутата чуть-чуть нельзя».

Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать Telegram из-за того, что руководство мессенджера отказалось предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. Однако Telegram продолжает работать у большинства пользователей без VPN.

30 апреля в Москве прошел митинг против блокировки мессенджера. По данным «Белого счетчика», на него пришли 12,3 тыс. человек. по данным полиции — 7,5 тыс.