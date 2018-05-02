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Экономика
02.05.2018
Цитата дня. «В каждом городе Беларуси должны стоять памятники не палачам и VIP-распорядителям чужого, а Предпринимателю»

С таким предложением выступил известный экономист Ярослав Романчук.

Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса в своем блоге в Фейсбуке приводит данные ежегодного доклада Gallup «2018 Global Great Jobs» (качественные рабочие места 2018). Данные получены на основе опроса, проведённого в 140 странах.

Согласно данным доклада, из 5 миллиардов трудоспособного населения Земли хорошую, качественную работу имеют только 1,4 миллиарда человек.

Эксперты Гэллара узнали, сколько из 1,4 миллиарда человек, имеющих хорошую работу, имеют качественную, отличную работу, т. е. ту, на которой они вовлечены, «горят» и творят. Из мировой рабочей силы в 3,3 млрд. человек таких только 7%, или 214 миллионов. Это значит, что около 3 миллиардов человек, которые хотели бы иметь качественную, классную работу, её не имеют.

Ярослав Романчук выделяет особую, уникальную группу предпринимателей-творцов, которые создают рабочие места.

«Речь идёт о ~ 10 – 15 миллионах человек во всём мире. Это 0,2% населения Земли. Вот они, Атланты современного мира, которые держат Землю на своих плечах. Прошу не путать их со списком самых богатых людей в мире. Это не одно и то же. При этом количество паразитов, нахлебников и тунеядцев постоянно растёт. Ужесточаются их требования к предпринимателям – творцам. Мол, мало даёте, мало работаете, слишком медленно идёт прогресс. Мы, демократическое большинство, требуем от вас ликвидировать бедность, обеспечить экономический рост и непременно дать каждому работу – или безусловный доход. Всё, как описано в прекрасном романе «Атлант расправил плечи».

Беларусь входит в Топ-10 стран мира с наибольшей долей населения, которое имеет хорошую работу (как минимум, 30 часов в неделю, полный рабочий день, зарплата от нанимателя). На первом месте – Объединенные арабские эмираты – 69%, Бахрейн – 59%, Эстония – 49%, Россия – 49%, Сингапур – 48%, Исландия, Беларусь и Швеция – 47%. наша страна делит шестое место в мире по наличию «хорошей работы», в определении Гэллапа. К сожалению, нас нет среди лидеров по наличию качественных/классных рабочих мест. Здесь лидером является США – 13% взрослого населения, Россия – 13%, ОАЭ – 12%, Казахстан – 11%, Сингапур – 11%, Панама – 11%, Эстония – 10%. Отметим, что в группы стран с наименьшим числом классным рабочих мест попала Италия – только 1% взрослого населения.

В Беларуси 53% взрослых не имеет постоянной хорошей работы. Это ~2,86 миллионов человек. Хорошую работу имеет только 40% или ~2,16 млн. человек. Отметим, что речь не идёт об уровне заработной платы. Классная, качественная работа – это участь только 6% взрослых или ~ 324 тысячи человек в нашей стране. В Польше классную работу имеют 5%, Украине – 4%, Латвии 7%, Литве 5%.

Определим число белорусских Атлантов, тех, которые создают классные, качественные рабочие места. Таких в нашей стране только ~12 тысяч настоящих предпринимателей – творцов. Двенадцать тысяч на 9,5 миллионов населения. Вот такой золотой фонд предпринимательского капитала Беларуси. Их так мало, что они должны быть в Красной книге, под особой защитой государства. Оно у нас защищает белку – летягу, зубра и норку, большой хвощ, обыкновенную многоножку и малую кубышку. А вот отношение к тем, кто создаёт качественные, классные рабочие места – как к паразитам и хищникам.

В этом ключевая, центральная проблема Беларуси. Вместо благодарности, всеобщего почтения и уважения, вместо всесторонней поддержки предпринимателей – творцов белорусские VIP-распорядители чужого сели на них грамадой, свесили ножки и гонят в светлое будущее. Разумеется, в светлое только для себя. У белорусских двенадцати тысячах атлантов кончается терпение. Комплекс вины и долга («вы должны своей стране) заканчивается. Они разъезжаются по всему миру, поселяются там, где с них пылинки сдувают. На радость этим странам.

Ведь самый ценный ресурс в современном мире высоких скоростей и новейших технологий – это не рабочие, пусть даже самые квалифицированные, не бюджетники, пусть даже самые честные, а предприниматели – творцы качественных, классных рабочих мест. Без них засохнет, заглохнет нива нашей жизни. Именно поэтому в каждом городе Беларуси должны стоять памятники не палачам и VIP-распорядителям чужого, а Предпринимателю. Начнём с Площади Независимости в Минске?» – предлагает Ярослав Романчук.

 
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Цитата дня. «В каждом городе Беларуси должны стоять памятники не палачам и VIP-распорядителям чужого, а Предпринимателю»
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