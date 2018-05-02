Правящая партия Армении согласилась избрать премьер-министром кандидата от оппозиции

Республиканская партия Армении, занимающая большинство мест в парламенте, согласилась поддержать кандидата в премьер-министры, которого выдвинет одна треть депутатов.

Об этом сообщил глава партийной фракции Ваграм Багдасарян.

Своего кандидата Республиканская партия выдвигать не будет. Три другие партии, представленные в парламенте (в сумме они занимают 47 из 105 мест), поддерживают лидера оппозиционного движения «Елк» Никола Пашиняна, который возглавил массовые протесты в стране.

Заседание парламента, на котором предстоит избрать премьер-министра, состоится 8 мая. 1 мая парламент уже рассматривал кандидатуру Пашиняна, но тогда Республиканская партия не поддержала его.

После заседания парламента 1 мая Никол Пашинян призвал своих сторонников к всеобщей забастовке и акциям гражданского неповиновения. 2 мая тысячи участников акций протеста перекрыли улицы, шоссе и железнодорожные пути в Ереване и других городах страны.

Протесты в Армении продолжаются более двух недель. Поводом для них послужило решение бывшего президента Сержа Саргсяна выставить свою кандидатуру на пост премьер-министра. Парламент избрал Саргсяна на этот пост, но вскоре ему пришлось уйти в отставку под давлением митингующих.

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