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Общество
02.05.2018
TUT.BY
Колясочник в Гомеле, которому нужен подъемник, собрал необходимое количество подписей соседей

Инвалиду-колясочнику из Гомеля Андрею Антоненко удалось-таки уговорить соседей разрешить установить в подъезде подъемник. Не всех, но многих — и этого уже достаточно.

— Мама с замглавы администрации и председателем товарищества обошли квартиры. Из 118 принявших участие в голосовании собственников «за» высказались 79 человек. Председатель сказала, что по уставу ТС этого достаточно, — сообщил TUT.BY Андрей.

Теперь, по словам парня, осталось только ждать: ведь городские власти пообещали найти спонсоров для установки конструкции.

Напомним, колясочник Андрей Антоненко уже три года добивается установки в подъезде, где проживает, подъемника, который позволил бы ему преодолевать семь ступенек от лифта до дверей подъезда и выезжать на улицу.

Сначала артачились чиновники, пеняя на то, что парень зарегистрирован в другой квартире, а, следовательно, подъемник ему полагается лишь по месту прописки. Но после визита Андрея к мэру города проблема сдвинулась с мертвой точки. Правда, как только местные власти сообщили, что готовы помочь с подъемником, взбунтовались соседи, которые на собрании ЖСПК неожиданно и почти единогласно высказались против его установки.

О проблеме стали писать СМИ, и вскоре многие жильцы дома по улице Народного Ополчения стали менять свое мнение.

— Я, безусловно, рад, что необходимое количество подписей удалось собрать — это пусть и маленькая, но победа. Но нас еще ждет долгий путь к принятию людей с инвалидностью. Установка подъемника — это маленький шаг на этом пути для меня и большой — для всего общества, — поделился эмоциями Андрей.

 
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