Иосуб: «Белорусы десятилетиями живут в условиях, когда все и всегда сильно дорожает»

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб в экспресс-комментарии рассказал «Салідарнасці», как белорусов травмировал многолетний рост цен.

Текущая ощущаемая и ожидаемая инфляция в Беларуси более чем в два раза превышает ее фактический уровень, а в основе этих оценок лежит прежде всего психологический фактор, считают в Нацбанке.

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб рассказал «Салідарнасці» о том, как расчитывается уровень инфляции, о психологических факторах и их происхождении.

Об индивидуальной инфляции

— У нас есть официальная статистика, по которой считают инфляцию. Занимается этим Белстат, основываясь на достаточно широкой корзине товаров и услуг, — пояснил эксперт.

По его словам, в данную корзину входит около 400 позиций.

— Определенные претензии к Белстату в этом вопросе есть. В частности, по структуре этой корзины, — отметил собеседник «Салідарнасці».

По словам Вадима Иосуба, Белстат с определенной регулярностью проводит опросы населения, чтобы выяснить структуру расходов домашних хозяйств:

— У каждого товара или услуги есть свой вес. Условно говоря, если почти каждый житель страны ест колбасу, масло, мясо, то эти продукты будут в корзине у большинства. А если мы говорим об артишоках или еще чем-то, что покупает один человек из ста, то этот товар в корзину не попадет. Грубо говоря, это условная корзина потребления некоего среднего белоруса.

При этом эксперт подчеркнул, что в реальности у каждого потребителя формируется индивидуальная корзина.

— В этом смысле можно говорить о том, что у каждого своя индивидуальная инфляция.

О психологических факторах

Вадим Иосуб рассказал, что психологический фактор действительно влияет на восприятие уровня инфляции:

— Если определенный товар подешевел, человек на это просто не обратит внимание. Подорожание, наоборот, бросается в глаза. Есть еще такой эффект: обратив внимание на какой-то подорожавший товар, человек начинает отностить это на все свои расходы. Курильщик, увидев, что сигареты подорожали, к примеру, на 10%, может подумать, что и вся его жизнь на столько же стала дороже. При этом в его корзине расходов доля сигарет составляет 1-2 процента.

О застаревшей травме

— Один из психологических факторов связан с исторической травмой. Большую часть времени за последние два десятилетия годовая инфляция превышала 10%, а в отдельные годы и все 100%, — напомнил эксперт. — То есть, с момента развала СССР белорусы большую часть времени жили в условиях, когда все и всегда очень сильно дорожает. И прошлый год, когда инфляция снизилась до исторического минимума, вряд ли переломил психологию и ожидания людей, уверенных, что у нас все и всегда дорожает.

По словам Вадима Иосуба, потребуются годы низкой инфляции, чтобы ожидания населения перестали отличатся от фактических показателей в худшую сторону.

Яркий пример того, что чиновник и обычный белорус видят цены по-разному