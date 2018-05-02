Как деньги разводят семьи

Что ведет к финансовым «войнам» между супругами, и какие пары в опасности.

Разногласия, касающиеся покупок, сбережений, кредитов, планов на будущее, ценностей в отношении денег — в числе самых губительных для семейных союзов, выяснила менеджер Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ Полина Жидкова в ходе глубинных интервью (взяты в 2012–2016 годах в 35 семьях) и с учетом результатов Обследования потребительских финансов (опрос свыше 12,6 тыс. человек, российский аналог международного мониторинга Survey of Consumer Finance).

Под угрозой — семьи, где кто-то из супругов предпочитает экономить, а кто-то — тратить. Другой вариант — пары, состоящие из любителя жить в долгах и того, кто отрицает их в принципе.

«Им сложно договориться даже о мелочах, так как они имеют дело с покупками каждый день, но строят планы и оценивают свои действия абсолютно в разных плоскостях», — отмечает Полина Жидкова.

Рискуют и те, кто смотрит в одном направлении, но цену предметов видит по-разному: высокой или абсолютно приемлемой.

«Эта ситуация характерна для союзов, созданных недавно», — подчеркивается в исследовании.

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