.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Колясочник в Гомеле, которому нужен подъемник, собрал необходимое количество подписей соседей
Віктар Марціновіч: Краіна Лісапедзія
«Еўраопт» лічыць неапраўданымі прэтэнзіі пакупніка Замяталіна да касіркі
В Мурманске на бутылки с водкой повязали георгиевские ленточки. Фотофакт
Как деньги разводят семьи
Facebook представил сервис знакомств
Жаркое начало мая: ожидаются грозы и до +29°С
Маевка под Солигорском прошла под бело-красно-белым небом. Фотофакт
Почему белорусы считают, что цены растут постоянно. Версия Нацбанка
Лукашенко похвалил КГБ за борьбу с коррупцией: «Молодцы, ребята»
Куда ездят отдыхать литовцы, и почему отдых на Балтике – для многих роскошь
Лукашенко признал существование независимых и «пролукашенковских» профсоюзов
14 беларусак працягваюць галадоўку: «Нібыта ў страўніку трапечацца сэрца»
В Рогачеве спасатели помогли малышу, чьи рука застряла в скамейке. Видеофакт
Протесты в Армении возобновились: блокируются трассы и правительственные здания
Макаревич: «Тогда не было ни войны в Украине, ни сбитого Боинга, ни убийства Немцова»
Для Верховного суда закупают вип-туалеты и люстру почти за двести тысяч
«Реал» одолел «Баварию» благодаря её ошибкам
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Кто такой Артем Чайка, принимавший участие в открытии мотосезона вместе с Виктором Лукашенко
Трагедией закончился отпуск белоруса на шри-ланкийском курорте
Романчук: «Зато VIP-начальники и министры на майские выходные обеспечили себе валовые основания для выплаты щедрых премиальных»
Дожили! Минчане ищут регистрацию, чтобы устроить детей в гимназии
Министр труда рассказала о том, за что еще тунеядцы могут заплатить по полной

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Мастер-класс, как за день превратиться из диктатора в потенциального лауреата Нобелевской премии»
«Раздавался рев, плач и крик, прерываемый лаем собак»
Как в челябинском роддоме 30 лет назад перепутали двух девочек
Юлия Чернявская: По следам одной дискуссии в Facebook: субъективно — о белорусах
Сравниваем цены. Что можно было купить на 5 рублей (50 тысяч старыми) до деноминации и сегодня
Одна скромная цифра, которая подвела нескромного Лукашенко
«Гуляй, товарищ! Мы в буме»
Давыдько и Гайдукевича на российском ТВ заставляли ответить, чей Крым
Еще один косяк Лукашенко во время послания-2018
«Там нет такого напряжения». Белорусская школьница рассказала о своей учебе в США
Чернобыльский шлях-2018 в лицах, жестах, деталях: «Не сейте смерть!»
Беларускі галадамор. 10 фактаў пра голад у БССР у 30-х і 40-х гадах
«Богатые будут жить за счет бедных». Эксперт обескуражен поправками в Жилищный кодекс
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Я женщина в мужском теле». Андрогин рассказал, каково быть не таким, как все
Удивительный стоп-кадр, который многое объясняет
В Минске открыт памятник на могиле Павла Шеремета: «Сила не в силе. Сила в правде»
Сара едет! На Гавайи
«Заморозить строительство шикарных Дроздов»: 10 злободневных плакатов Чернобыльского шляха
Как Лукашенко присоединился к «Чернобыльскому шляху»
13 грузовиков встали под мостом, чтобы помешать мужчине спрыгнуть вниз
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
02.05.2018
ВВС
Facebook представил сервис знакомств

Tinder тут же упал в цене.

Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о создании сервиса знакомств на базе крупнейшей в мире социальной сети. Конкурент Tinder, OKCupid и других популярных дейтинг-сервисов будет брать информацию о пользователях из их профилей в «Фейсбуке».

- Сервис пригодится для построения настоящих долгих отношений, не только для знакомств, - утверждает Цукерберг.

Он упомянул, что каждая третья семья в США сейчас создается благодаря онлайн-знакомствам, и теперь для социальной сети пришло время выйти на этот рынок. Отдельного приложения для дейтинга у Facebook не будет, сервис встроят в уже существующий функционал социальной сети.

Внешне сервис будет выглядеть примерно так же, как Tinder: можно смотреть фотографии пользователей и писать тем, кто понравился. Сообщения только текстовые: никаких видео и фото.

Facebook знает о своих пользователях значительно больше, чем любой сайт знакомств, но новый сервис обещает использовать только небольшую часть этих данных: фотографии из профиля, набор интересов, место жительства.

Сервис исключает возможность знакомства с людьми, которые уже находятся в вашем списке друзей. Он никак не будет связан с мессенджером Facebook и мессенджером WhatsApp, который также принадлежит социальной сети.

Facebook обещает, что сервис будет работать только у тех, кто этого захочет - без ведома пользователей их профиль желающим познакомиться показывать не будут.

Знакомиться можно будет в группах по интересам или через страницы мероприятий. Для этого нужно разрешить социальной сети показывать ваш профиль участникам этих групп - конечно, в случае, если они тоже пользуются дейтинг-сервисом «Фейсбука».

Цукерберг отметил, что сервис разрабатывается в первую очередь для тех, кто не состоит в отношениях. Тем не менее механизм сервиса никак не ограничивает его работу для людей, указавших в своем профиле, что у них есть постоянный партнер или супруг.

Когда именно заработает сервис, пока неясно.

Акции Tinder падают

Главный игрок на рынке дейтинг-сервисов - это компания Match Group, которой принадлежат популярные Tinder и OkCupid.

Tinder, ставший символом революции в дейтинг-сервисах и их ориентированности на мобильные приложения, во многом зависит от Facebook: именно из этой социальной сети он получает базовые сведения о пользователях.

Однажды такая зависимость уже обернулась проблемами для Tinder. В начале апреля 2018 года дейтинг-сервис был недоступен для многих пользователей из-за того, что Facebook ужесточил правила обращения с данными пользователей. Тогда проблему удалось устранить за сутки.

Сразу после объявления о создании собственного дейтинг-сервиса на базе Facebook акции Match Group начали резкое падение. По итогам торгового дня во вторник, 1 мая, компания потеряла 22% стоимости.

Исполнительный директор Match Group Мэнди Гинсберг заявила, что удивлена решением Facebook открыть сервис для знакомств, но приветствует конкуренцию и уверена, что новый игрок на рынке только поможет развитию индустрии онлайн-знакомств.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Яркий пример того, что чиновник и обычный белорус видят цены по-разному
Экс-ідэолаг Замяталін учыніў скандал у «Еўраопце»
Недолгий полет «Мотор Сич» в Беларуси: и все-таки стал «пришельцем»
Госавтоинспекция наказала главу Копыля и журналистку ОНТ
Прокурор: «Вывозил человека в лес, где заставил копать себе могилу»
Интеллектуалы: «Лукашенко-то понимает, откуда идет реальное развитие»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY