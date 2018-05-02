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Общество
02.05.2018
Илья Горин
Яркий пример того, что чиновник и обычный белорус видят цены по-разному

Как Байнет отреагировал на свежий доклад Нацбанка.

Апрель, 2018. «Голодные игры» в минском магазине: масло вырывали друг у друга из рук. Фото onliner.by

Текущая ощущаемая и ожидаемая инфляция в Беларуси более чем в два раза превышает ее фактический уровень, а в основе этих оценок лежит прежде всего психологический фактор. Об этом говорится в докладе начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрия Мурина.

«Население строит свои предположения касательно будущей инфляции согласно наблюдениям за текущей и прошлой ценовой динамикой, которая на протяжении длительного периода времени в прошлом характеризовалась высокими темпами, — констатировал эксперт из главного банка страны. — При этом люди склонны переносить рост цен по отдельным, наиболее значимым для них с точки зрения потребления товарам и услугам на общий рост цен в экономике».

Документ ожидаемо стал одним из самых обсуждаемых в сети. Некоторые пользователи соглашаются с чиновником, отмечая, что «все правильно сказано»: «Деноминация не изменила экономической среды в стране. Скорее, это был шаг на укрепление доверия к рублю». Но большинство все же считает, что цены прилично выросли за последнее время, и это им не кажется.

Приводим избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«То есть своим глазам верить не стоит, а стоит верить чиновникам?»

«Это типа цены не повышаются, а мы просто так думаем? Вот это да!»

«Стало смешно, когда прочитал, что анализ инфляционных процессов делал представитель Нацбанка. Одна деноминация чего стоила народу. Прибавьте откинутые нули и поймете, какие дурные цены стали. А так да, копейки, копеечки, рублики. Вроде бы мелочь, но карман опустошается очень быстро».

«Ежедневно обновляемые ценники в магазинах — лучший показатель инфляции».

«Потому что цены европейские, а зарплаты белорусские, и к тому же всеми силами держат доллар».

«Чиновники реально на луне живут. Типа в магазинах ценники из бумаги для оптического обмана покупателей и кассовые аппараты неправду показывают… Мол, не верь всему, что видишь? Так понимается»

«Почему белорусы считают, что цены растут постоянно и быстро? Открою страшную тайну — ответ на этот вопрос. Они так считают, потому что цены растут постоянно и быстро».

Отметим, что мнение простых белорусов совпадает с данными региональных журналистов, которые недавно сравнили, что можно было купить на 5 рублей (50 тысяч старыми) до деноминации и сегодня. Результаты впечатлили. К примеру, набор продуктов из тушенки, молока, хлеба и глазированного сырка за два года подорожал почти на 40%.

 
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Яркий пример того, что чиновник и обычный белорус видят цены по-разному
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