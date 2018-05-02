Госавтоинспекция наказала главу Копыля и журналистку ОНТ

За непристегнутые ремни безопасности в телесюжете.

Читатель ABW.by Александр Максименя обратил внимание, что в эфире ОНТ во время сюжета о Копыльском районе в передаче «Контуры» в кадре появились председатель райисполкома Анатолий Линевич и репортер — оба не были пристегнуты ремнями безопасности.

Гражданин направил заявление в ГАИ с просьбой дать ситуации юридическую оценку: «Вся страна смотрит, а они пример подают!»

История получила продолжение. В ответе исполняющего обязанности начальника управления ГАИ УВД Миноблисполкома Михаила Акулича сообщается, что «в УВД Миноблисполкома рассмотрено электронное обращение по факту нарушения требований Правил дорожного движения со стороны водителя и пассажира автомобиля Hyundai, размещенного в свободном доступе в сети Интернет сюжета телеканала ОНТ».

По результатам проведенной проверки водитель и пассажир автомобиля Hyundai привлечены к административной ответственности. Их оштрафовали.