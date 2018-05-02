Маевка под Солигорском прошла под бело-красно-белым небом. Фотофакт

Участники запустили десятки воздушных шариков.

1 мая больше двухсот жителей Солигорска в возрасте от двух до семидесяти лет приняли участие в маевке Независимого профсоюза горняков, который входит в состав Белорусского независимого профсоюза.

Как отмечает npg.by, отремонтированный детский оздоровительный лагерь «Дубрава» в своей бело-красно-белой стилистике очень понравился участникам и организаторам. Эту цветовую гамму они использовали и для оформления площадки, где проходили мероприятия.