Маевка под Солигорском прошла под бело-красно-белым небом. Фотофакт
Участники запустили десятки воздушных шариков.
1 мая больше двухсот жителей Солигорска в возрасте от двух до семидесяти лет приняли участие в маевке Независимого профсоюза горняков, который входит в состав Белорусского независимого профсоюза.
Как отмечает npg.by, отремонтированный детский оздоровительный лагерь «Дубрава» в своей бело-красно-белой стилистике очень понравился участникам и организаторам. Эту цветовую гамму они использовали и для оформления площадки, где проходили мероприятия.
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