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Экономика
02.05.2018
TUT.BY
Почему белорусы считают, что цены растут постоянно. Версия Нацбанка

Об этом говорится в докладе начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрия Мурина, опубликованном на сайте Нацбанка.

«Население строит свои предположения касательно будущей инфляции согласно наблюдениям за текущей и прошлой ценовой динамикой, которая на протяжении длительного периода времени в прошлом характеризовалась высокими темпами, — констатировал Мурин. — При этом люди склонны переносить рост цен по отдельным, наиболее значимым для них с точки зрения потребления товарам и услугам на общий рост цен в экономике».

По мнению эксперта, дополнительным фактором, препятствующим снижению инфляционных ожиданий, является несовершенство политики административного ценового регулирования.

«Частые и нескоординированные решения государственных органов о повышении цен и тарифов формируют у населения ощущение постоянного роста цен. При этом регулируемые цены и тарифы зачастую повышаются государством на величину, превышающую установленный целевой параметр по инфляции», — отметил Мурин.

Дополнительное инфляционное давление в стране создается и за счет недооцененности белорусского рубля.

«Таким образом, высокие инфляционные ожидания, снижение дезинфляционного влияния совокупного спроса, а также ослабление белорусского рубля во второй половине 2017-го — начале 2018 года сформировали предпосылки для некоторого усиления интенсивности инфляционных процессов», — признает эксперт.

В целом доля товаров и услуг, цены и тарифы на которые в годовом выражении выросли менее чем на 5%, осталась в марте на уровне декабря — около 72%. При этом уменьшилось количество позиций, цены на которые снизились, а также несколько увеличилось число позиций, цены на которые выросли за год более чем на 10%.

Основным драйвером ускорения инфляционных процессов в первом квартале стало административное повышение цен и тарифов как на услуги ЖКХ, так и по другим позициям.

Годовой прирост административно регулируемых цен вырос с 8,1 до 9,7%, его вклад в прирост потребительских цен составил 2,3 процентного пункта.

«Совокупный эффект от административного повышения цен на уровень инфляции на самом деле сильнее, так как, помимо прямого непосредственного воздействия, имеет место еще и косвенное, которое, как правило, отражается на свободных ценах с лагом», — предупреждает представитель Нацбанка.

В качестве примера он приводит рост цен на автомобильное топливо, который не только непосредственно учитывается при расчете индекса потребительских цен, но и ведет к увеличению транспортных издержек, что в дальнейшем находит отражение в ценах производителей, в том числе потребительских товаров и услуг.

В целом по итогам первого квартала прирост потребительских цен увеличился до 5,4%, хотя и не превысил установленный целевой показатель на 2018 год — не выше 6%.

 
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