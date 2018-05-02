Лукашенко похвалил КГБ за борьбу с коррупцией: «Молодцы ребята»

И поручил комитету стать более открытым.

После встречи с главой ФПБ президент Беларуси принял с докладом главу КГБ Беларуси Валерия Вакульчика.

— Я уже как-то говорил по поводу работы КГБ и благодарил коллектив. Еще раз хочу подчеркнуть, что эффективная борьба с коррупцией видна. В КГБ этому придают большое значение. Молодцы ребята, которые работают в этом направлении, — сказал глава государства, сообщает БЕЛТА.

Он подчеркнул, что у КГБ есть и специфические направления работы, которые больше никто не может осуществлять: разведка, контрразведка, антитеррористическая деятельность, защита конституционного строя:

— Это не снимается. Все должны понимать, и общество в том числе, что комитет в этом плане работает. И закономерный вопрос: у нас здесь какие результаты?

Лукашенко обратил внимание на вопросы общественной безопасности: «У нас прошел ряд крупных мероприятий с большим скоплением населения. И впереди День Победы, День Независимости. Здесь мы должны также видеть, есть ли у нас проблемы накануне этих мероприятий. Ну и вообще, как комитет оценивает ситуацию в сфере общественной безопасности?»

Также он дал поручение в отношении, насколько это возможно, подробного информирования общественности о результатах деятельности органов госбезопасности:

— Чтобы не говорили, что мы тут пеленой покрыли все, прячем от народа. То, что надо, мы прячем, потому что это не разглашается. Но в большинстве своем прятать нечего.