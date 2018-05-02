Куда ездят отдыхать литовцы, и почему отдых на Балтике – для многих роскошь

«Салідарнасць» узнала, почему литовцы среднего класса все чаще отдыхают не «дома».

Литовцы предпочитают отдыхать на пляжах Турции, Греции и Египта, а не родной «Балтики», сообщает Delfi.

Отдых в 5-звездочной гостинице по программе «Все включено +» в Турции обойдется семье из 2 взрослых с двумя детьми в 1600 евро, заверяют в литовской туристической компании. За Грецию или Египет с аналогичными условиями придется доплатить несколько сотен евро. Пару сотен можно сэкономить, если поехать в Болгарию.

В самой Литве цены кусаются. Отдых в пятизвездочном отеле в Паланге обойдется в сумму около 1800 евро. Завтрак будет включен, но остальное питание – нет. Семейный обед в кафе в Паланге обойдется в сумму не меньше 20 евро. То же и с ужином. Итого выйдет более 2000 евро за семейный отдых. Альтернативный вариант – снимать дома или комнату, но тогда убирать и обслуживать себя придется самому.

К тому же, на юге на территориях гостиниц есть бассейны, к услугам отдыхающих на пляже предлагают зонты и лежанки, развлечения для детей и спортивные тренировки. Еще отдых на юге – возможность познакомиться с культурой другой страны и попробовать местную кухню.

Выходит, что для литовцев среднего класса отдыхать в родной Литве – непозволительная роскошь. Ведь сервис на Балтийском море отстает, а цены выше.