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Профсоюзы
02.05.2018
Салiдарнасць
Лукашенко признал существование независимых и «пролукашенковских» профсоюзов

На следующий день после маевок рабочих президент встретился с главой провластной Федерации профсоюзов Белорусской.

Александр Лукашенко во время беседы с Михаилом Ордой отметил, что его требования об обеспечении занятости, росте заработной платы и контроле за ценами – не популизм.

– Наверное, вы, Михаил Сергеевич, и наши профсоюзы меня не просто поддерживаете в моих основных требованиях, но и воспринимаете их как фундаментальные и основные: занятость, рост заработной платы, ценообразование. Это социальные критерии, социальные проекты, можем так сказать, президента. Не надо думать, что это некий популизм или не имеет ничего общего с экономикой, – отметил глава государства, сообщает БЕЛТА. – Я не требую заработной платы как «зряплаты». Я хочу, чтобы эта заработная плата была заработана людьми. А для этого надо, чтобы производство функционировало как следует, эффективно.

Говоря о занятости, он заметил, что его мнение на этот счет простое:

– Если мы не хотим, чтобы люди работали, не хотим им создать рабочие места, помочь, трудоустроить, значит, получим волну преступности. И придется платить гораздо больше, чтобы это снивелировать и убрать это страшное явление из нашего общества. Человек, работающий редко, становится преступником.

Также Лукашенко отметил, что если кто-то в Беларуси неоправданно поднимает цены, то это ради собственной наживы:

– Я это так воспринимаю. Там, где есть узкие места в ценообразовании, мы их видим, знаем. И если государственные органы, правительство это не замечают, то профсоюзы должны помочь.

Глава государства считает, что эти три вопроса – занятость, рост заработной платы и цены – находятся в поле деятельности и ФПБ:

– Если у нас будет здесь результат, то и профсоюзы будут в стране хорошими, и народ их будет воспринимать как следует.

Лукашенко поинтересовался у Орды результатами мониторинга, а также причинами роста цен, если он наблюдается. И привел в пример повышение стоимости проезда в электричках и поездах:

– У нас же в электричках ездят небогатые люди, поэтому откуда это? И вы должны здесь очень жестко проводить эту линию. Не хватает власти – информируйте меня, но эти вопросы должны быть под контролем.

Вспомнил про существование независимых профсоюзов

– Я сторонник того, чтобы влияние наших профсоюзов было значительным, по крайней мере, чтобы вы видели, что происходит в трудовых коллективах, защищали интересы наших людей, – сказал Лукашенко. – Особенно в этот переходный период неразберихи хватает: где государственная собственность, где частная. Вы понимаете политику наших новоявленных частников. Но надо видеть, что происходит на самом деле в трудовых коллективах.

И поинтересовался, как продвигается создание профсоюзных ячеек в частных организациях, что назвал «очень важным вопросом.

Также на встрече была рассмотрена модернизация структуры профсоюзов, в том числе создание новых первичных организаций и реформирование системы в целом:

– Вы знаете, что у нас там и зависимых, и независимых, и государственных, и провластных, и пролукашенковских – всяких профсоюзов, как только их не называют. Но на самом деле, если это отрасль – желательно, чтобы это был один профсоюз, без какого-то дубляжа. Если люди хотят куда-то сходить, в какой-то так называемый независимый профсоюз, пускай сходят, мы никому не мешаем. Но за человека мы должны бороться.

 
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