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02.05.2018
Катерина Борисевич, TUT.BY
Прокурор: «Вывозил человека в лес, где заставил копать себе могилу»

Начался суд над обвиняемыми в убийстве менеджера из-за 50 тысяч долларов, тело которого до сих пор не нашли.

Начальник отдела продаж столичной компании Андрей Косяк пропал в ноябре 2016 года, через месяц его автомобиль Audi Q7 волонтеры нашли в Минском районе, тело мужчины не найдено до сих пор. Накануне исчезновения минчанин собирался купить новое авто Toyota Land Cruiser за 50 тысяч долларов, деньги хранил дома, но после его исчезновения крупная сумма пропала.

2 мая в Минском городском суде начали рассматривать уникальное уголовное дело. Тело 41-летнего столичного менеджера Андрея Косяка так и не нашли, однако обвинения в убийстве предъявлены двум его знакомым.

Ростиславу Светчикову и Алексею Синькевичу вменяют ряд статей Уголовного кодекса — п.п. 4, 12, 15 ч .2 ст. 139 (Убийство, совершенное группой лиц), ч. 3 ст. 207 (Разбой), ст. 182 (Похищение человека из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 208 (Вымогательство), ст. 378 (Хищение личных документов), ч. 1 ст. 218 (Умышленное уничтожение либо повреждение имущества), ч. 2 ст. 380 (Подделка документов) и ч.ч. 2, 3 ст. 209 (Мошенничество, совершенное в крупном размере). Санкция самой тяжелой статьи — «Убийство» — предусматривает наказание вплоть до исключительной меры — расстрела.

Мать держит в суде фото убитого сына

На процесс мама убитого менеджера пришла с фотографией сына. Увидев в железной клетке обвиняемых, женщина расплакалась.

За решеткой двое мужчин. Ростислав Светчиков прячет лицо за медицинской маской, на глаза натянут темный капюшон. Обвиняемому 29 лет, имеет высшее образование. До задержания, которое произошло в январе 2017 года, работал помощником руководителя в частной компании. В 2009 году Светчиков был осужден по ст. 211 УК «Присвоение либо растрата». Он был приговорен к штрафу в 100 базовых величин.

В нескольких метрах от него второй обвиняемый — 41-летний Алексей Синькевич. Он владелец пейнтбольного клуба, имеет высшее образование, родился в Новочеркасске, теперь гражданин Беларуси. Синькевич разведен, воспитывает троих детей, в 2006 году судом Заводского района Минска был приговорен к штрафу. По какой статье, фигурант не уточнил.

Ведет процесс судья Сергей Хрипач, гособвинитель — Антон Тюменцев.

В самом начале процесса сестра убитого попросила признать родителей потерпевшими, до этого дня они фигурировали в уголовном деле в качестве свидетелей. А также разрешить участвовать в деле трем ее адвокатам. В итоге сейчас по уголовному делу проходит 6 потерпевших.

Ростислав Светчиков еще до начала процесса заявил ходатайство. Он попросил не учитывать доказательства следствия, которые были добыты, по его словам, с нарушением закона, показания Синькевича он попросил признать ложными и не приглашать на процесс журналистов.

Судья Сергей Хрипач пояснил: процесс открытый, запретить СМИ заходить в зал он не может.

Как сообщил на суде прокурор Антон Тюменцев, Синькевича и Светчикова обвиняют не только в убийстве менеджера, но и в вымогательстве 100 тысяч долларов у семейной пары.

— Синькевич в 2011 году, имея умысел на хищение денег, совершил похищение человека. Он вывез его в лес, заставил копать себе могилу, — зачитывает обвинение гособвинитель.

По данным обвинения, это делалось в сговоре с Ростиславом Светчиковым. Синькевич отслеживал передвижение семейной пары, применял физическое и психологическое насилие, чтобы запугать супругов, им показывали якобы расчлененные тела. Однажды Синькевич направил пистолет на потерпевшего.

— Он произвел один выстрел над головой, — уточнил прокурор.

Супружескую пару Синькевич не раз вывозил в лес, требовал вернуть деньги, которые дал взаймы супругам. При этом потерпевшим демонстрировал «предмет, похожий на ампутированный палец, кисти рук человека в пакете, труп в багажнике машины».

Из материалов дела стало известно, что в 2014 году Синькевича лишили прав за пьянку, после чего он стал ездить по удостоверению родственника. Затем поехал, заменил права, сфотографировался, поставил свою подпись и стал выдавать себя за другого человека.

 
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