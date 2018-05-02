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В мире
02.05.2018
Открытка Джека Потрошителя, выставленная на аукционе. Фотофакт

Открытка, которую, как предполагается, отправил в полицейский участок лондонского района Илинг Джек Потрошитель, продана на аукционе за 22 тысячи фунтов стерлингов.

После выплаты комиссионных итоговая цена составит около 30 тысяч фунтов стерлингов, сообщает ВВС.

Послание было отправлено 29 октября 1888 года. Убийца написал, что его нож «все еще в хорошем состоянии», и что он намерен убить еще двух женщин. Через 11 дней после того, как эта открытка была отправлена, была убита последняя жертва маньяка — Мэри Джейн Келли.

При этом эксперты говорят, что доказать то, что послание было направлено убийцей, невозможно. Открытка принадлежала полицейскому из Скотленд-Ярда, которому ее подарили на память, когда он вышел на пенсию в 1966 году. С тех пор она хранилась у него дома, а выставить письмо на продажу уже после смерти бывшего полицейского решила его вдова.

 
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