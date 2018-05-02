Протесты в Армении возобновились: блокируются трассы и правительственные здания

Лидер оппозиции Никол Пашинян призвал к тотальному неповиновению.

Митинг 1 мая. Фото Reuters

После того, как 1 мая парламентское большинство отклонило кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьера Армении, лидер протестного движения призвал своих сторонников возобновить акции гражданского неповиновения/

В тот же вечер на площади Республики в Ереване на митинге Пашинян озвучил планы протоестного движения:

— С 8:15 утра должны начаться тотальная забастовка, перекрытие улиц, метро, аэропорта, межгосударственных и межобластных трасс и вообще всего, что можно перекрыть.

Пашинян призвал своих сторонников оставаться верными мирным принципам движения, полицию — отложить дубинки и щиты и присоединиться к народу.

Он также пригласил всех своих сторонников 2 мая в 19:00 вновь собраться на митинг на площади Республики.

Как сообщаеют армянские СМИ, утром 2 мая участники протестов начали блокировать дороги и некоторые правительственные здания. В частности, группа граждан перекрыла дорогу в аэропорт «Звартноц», что вызвало напряженную ситуацию на трассе. К месту блокирования прибыла полиция.

Протестующие на автомобилях преградили подъезды к зданиям, в которых расположены Министерство образования и науки, Министерство культуры и Министерство диаспоры.

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