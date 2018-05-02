Кремлевский мамковед: «В «стране камней» намечается позитивная тенденция»

Известный политический Telegram-канал констатирует: завидуйте молча!

Сторонники армянского оппозиционного политика Никола Пашиняна во время митинга в центре Ереване, 1 мая 2018 года. Фото AP

«Армянский бунт бессмысленный и беспощадный», «Армянского майдана не случится», «контакт власти с оппозицией есть» – именно по такой методичке уже готовятся сюжеты на всех госканалах. Наследники правящей элиты СССР не готовы сдавать свои кресла ни в России, ни в Армении.

Но пока что в «стране камней» намечается позитивная тенденция – вероятность сменяемости власти растет в геометрической прогрессии; лидер протестного движения Никол Пашинян выступил за блокировку всех аэропортов и улиц. Также планируется масштабная студенческая и рабочая забастовка.

Студенты, которые вместо скучных лекций идут претворять политический «крик души» на большую площадь – это ли не сладкий сон подростка? А началось всё из-за сущей мелочи: Пашинян со своей партией на выборах не прошёл в парламент.

Зато у нас стабильность в лице Путина, скрепы и никаких массовых протестов. Не завидуйте!