Макаревич: «Тогда не было ни войны в Украине, ни сбитого Боинга, ни убийства Немцова»

Известный музыкант сравнивает жизнь при президенте Медведеве и президенте Путине.

— Можно как угодно относиться к Дмитрию Медведеву, — пишет Андрей Макаревич в Facebook. — Надо только помнить, что за время его президентства у нас не было ни закона Димы Яковлева, ни законов Яровой, ни войны в Украине и Сирии, ни сбитого Боинга, ни санкций и конфронтации со всем миром, ни допингового скандала, ни безумия пропаганды и нагнетания ненависти, ни убийства Немцова... Мы жили в совершенно другой стране.