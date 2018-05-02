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В мире
02.05.2018
ВВС
Пять безумных мифов о границе между Кореями

Которые оказались правдой.

Когда в 1948 году были образованы КНДР и Республика Корея, географическая линия раздела между ними превратилась в фактическую государственную границу

Во вторник Южная Корея начала демонтировать на границе с Северной Кореей громкоговорители, при помощи которых Сеул на протяжении десятилетий транслировал северным соседям пропагандистские передачи. Аналогичным образом решил поступить и Пхеньян.

Отказ от пропагандистского вещания символизирует очередную веху во взаимоотношениях между двумя странами. Это стало возможно после саммита, состоявшего в демилитаризованной зоне (ДМЗ) на прошлой неделе.

Когда в 1948 году были образованы КНДР и Республика Корея, географическая линия раздела между ними превратилась в фактическую государственную границу.

В 1953 году, после прекращения огня, демилитаризованная зона стала альтернативным вариантом военному сдерживанию и до сегодняшнего дня продолжает восприниматься обеими сторонами как враждебная зона.

Итак, пять интересных фактов об одной из самых необычных границ в мире.

1.В ДМЗ есть поле для гольфа, которое считается одним из самых опасных в мире. Мячики с него иногда улетают на минное поле.

Гольф-поле расположено в месте базирования сил ООН «Кэмп Бонифас». На нем всего три лунки, с трех сторон оно окружено минным полем.

Самым опасным полем для гольфа в мире его назвал журнал Sports Illustrated. Играть под грохот разрывов не приходится - за все время лишь один мячик для гольфа подорвался на мине.

2.Из-за практически полного отсутствия людей ДМЗ стала, по сути, райским местом для дикой природы. Там самая большая концентрация диких животных и редких птиц.

Площадь ДМЗ - 148 км в длину и 4 км в ширину. Доступ на ее территорию строго ограничен. Благодаря этому там сложились идеальные условия для дикой природы - животных и растений, в том числе редких.

В этом районе встречаются японские и даурские журавли, гималайские медведи, кабарги, горалы. Были сообщения, что в ДМЗ видели тигров, которые на полуострове не водятся еще со времен японской оккупации.

3.Звери иногда подрываются на минах, потому что в ДМЗ одна из самых больших в мире концентраций всевозможных мин.

В основном животные погибают или получают увечья, наступая на противопехотные мины. Противотанковые мины, как правило, не наносят им ущерба, поскольку для детонации требуется большая масса.

Точного учета гибнущих таким образом зверей, конечно, никто не ведет.

4.Под ДМЗ прорыты тоннели, которые предполагалось использовать для диверсий и доставки контрабанды.

Известно о нескольких крупных тоннелях, прорытых северокорейцами для быстрого перемещения пехоты на территорию южан в случае войны. Один из них, например, заканчивался в 32 км от Сеула. Таким образом исчезала необходимость преодоления минных полей в ДМЗ.

Пхеньян отрицает, что тоннели предназначались для военных целей. Каких-либо данных об использовании тоннелей в контрабандистских целях нет. Сейчас тоннели стали туристической достопримечательностью и одним из символов замороженного конфликта.

5.Южная Корея освобождает от налогов тех фермеров, которые селятся в ДМЗ.

На территории демилитаризованной зоны со стороны Юга на самом деле есть поселение фермеров, которые в основном выращивают рис. Получить разрешение поселиться там очень непросто. Необходимо доказать, что до Корейской войны в этом месте проживали прямые родственники.

Жители не платят подоходный налог, поскольку территорией управляет ООН, а молодежь не призывается в южнокорейскую армию.

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