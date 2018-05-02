Чем привлекают белорусов Польша и Россия

Белорусы уезжают из страны, чтобы жить богаче, или просто не верят в ее будущее?

В 2017 году миграционный прирост населения России в обмене с Беларусью по сравнению с 2016 годом увеличился в 4,5 раза, сообщается в исследовании «Миграция в России. Предварительные итоги 2017 года», подготовленном российским Институтом демографии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Действительно ли белорусы стали массово переезжать в соседнюю страну и что вообще подталкивает их к миграции?

Согласно российской статистике, из Беларуси в Россию переехало почти 18 тысяч человек в 2014 году, 17,7 тысяч – в 2015-м, 14,5 тысяч – в 2016-м. А уехало из России в Беларусь 11 тысяч россиян, почти 13 тысяч и 12,4 тысячи соответственно. В 2017 году в Россию переехала 21 тысяча белорусов, а из России в Беларусь уехали 9,5 тысяч россиян.

− Получается, что в 2016 году миграционный прирост в результате белорусско-российской миграции был около 2 тысяч человек. А в 2017 году — около 10 тысяч человек. Отсюда и рост в 4,5 раза, − объясняет сооснователь варшавского аналитического центра EAST Андрей Елисеев.

Но по формулировке роста миграционного прироста в 4,5 раза в пользу России нельзя судить о том, действительно ли существенно увеличивается число белорусов, уехавших на постоянное место жительства в Российскую Федерацию. В реальности число выбывших из Беларуси в Россию в прошлом году составило лишь на 3 тысячи больше, чем в 2014 или 2015 году, подчеркивает эксперт.

На самом деле значительного увеличения числа переездов из Беларуси в Россию не наблюдается.

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