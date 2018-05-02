Обнаженная Нина потроллила троллей

Датская супермодель Нина Агдал нежданно-негаданно стала мишенью для нападок.

Этот в общем-то невинный снимок вдруг активизировал троллей, которые начали писать гадости в инстаграм скандинавской красавицы. В ответ Нина, так сказать, «по просьбам трудящихся» прикрылась.

«Ребята, надела для вас немного одежды. На здоровье», – написала модель в соцсети.

26-летняя Нина Агдал в этом году уже отбивалась от претензий по поводу фигуры. Один из модных журналов отказался публиковать фотосессию датчанки из-за её... «полноты»!

Модель отреагировала так: «Мое тело не такое, как у моделей, которые выходят на подиум, я никогда не была тощей как палка. Сейчас я больше чем когда-либо ценю свои формы». Читатели тоже. В частности, подавляющему большинству пришлась по душе фотосессия Нины для Sports Illustrated.