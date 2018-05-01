Пятилетний малыш утонул в колодце

Трагедия случилась 1 мая в деревне Ясенец Мозырского района, куда семья мозырян приехала посеять картошку.

Как сообщает Sputnik, мать поручила сыну набрать воды в копанке. Самодельный колодец был вырыт для полива огорода в низине приусадебного участка.

Малыш пошел за водой и не вернулся. Когда его хватилась мать, было уже поздно. Из копанки женщина достала бездыханное тело ребенка. Она попыталась оказать первую помощь, но безуспешно. Прибывшие к месту происшествия медики вынуждены были констатировать смерть.