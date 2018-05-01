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01.05.2018
Армянский парламент отклонил кандидатуру лидера оппозиции на пост премьера

За Никола Пашиняна проголосовали 45 депутатов, тогда как для избрания премьером необходимо набрать 53 голоса.

Об этом сообщает ТАСС.

Оппозиционер является единственным кандидатом на выборах премьера.

Новое голосование должно состояться в течение семи дней после даты первого. Если вторая попытка тоже не принесет результата, парламент должен быть распущен.

Против кандидатуры Пашиняна проголосовала фракция правящей в Армении Республиканской партии. Лидер оппозиции, как передает Интерфакс, заявил, что республиканцы, занимая такую позицию, уничтожают сами себя. РИА Новости со ссылкой на сторонников Пашиняна сообщает, что оппозиция намерена митинговать в Ереване «до победы».

Пашиняна выдвинула фракция «Елк», у которой в парламенте Армении девять голосов. Оппозиционная фракция «Царукян» (31 голос) и фракция «Дашнакцутюн» (семь голосов) также обещали голосовать за него. Таким образом, если представители всех вышеперечисленных фракций проголосуют за оппозиционера, для победы на выборах премьера ему необходимо шесть голосов от фракции Республиканской партии, которую в парламенте представляют 58 депутатов.

Пашинян требует, чтобы его избрали временным премьер-министром для формирования «правительства согласия». Выборы проходят на фоне длящихся с середины апреля многотысячных протестов и отставки предыдущего премьера Сержа Саргсяна.

Пашинян объявил тотальную забастовку в стране, сообщает Эхо Москвы. Она должна начаться 2 мая в 8:15 утра. Выступая на митинге перед своими сторонниками, лидер оппозиции призвал жителей страны блокировать автомобильные и железные дороги, метро и аэропорт. Он также обратился к армянским полицейским, предложив им сложить щиты и присоединиться к протесту.

 
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