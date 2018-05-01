После акции в Киевском сквере силовики задержали анархистов

Анархисты в появились 1 мая на санкционированном властями митинге, организованном Белорусским конгрессом демократических профсоюзов.

Одетые в черное, они растянули транспарант «Свобода, роўнасць, раўнапраўе, самакіраванне» («Свобода, равенство, равноправие, самоуправление»), сообщает TUT.BY.

Во время выступления председателя БКДП Александра Ярошука экс-фигурант резонансного «дела граффитистов» Вячеслав Косинеров зажег фаер, а затем начал выступать через мегафон. Анархист, в частности, заявил, что в стране остаются политзаключенные.

Действия Косинерова вызвали недовольство Ярошука и других участников митинга. Несколько человек подошли к нему и попросили прекратить выступление, пока говорят другие. Наиболее активным был лидер партии «Справедливый мир» Сергей Калякин, который заявил, что Косинерову заплатили «за эту провокацию».

В итоге Косинеров прекратил выступление и попросил дать ему слово позже.

К анархистам подошел командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба и предупредил об ответственности за то, что они на санкционированном массовом мероприятии закрывают лица медицинскими масками. При этом лицо Косинерова было открыто.

Примерно в 15.00 он хотел взять слово, однако его предложение организаторы акции проигнорировали. После этого анархисты свернули транспарант и направились в сторону улицы Орловской. За ними пошли несколько силовиков в штатском, сопровождаемые журналистами и наблюдателями от правозащитных организаций.

Около троллейбусной остановки, не представляясь и не показывая документы, силовики задержали анархистов. Один из них сказал, что представляет милицию ГУВД Мингорисполкома, а Косинеров и двое других участников акции задерживаются для установления личностей. Всех троих без применения силы усадили в синий микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.