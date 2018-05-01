Акция солидарности: «Работая в Беларуси, копишь только на гробовые»

В Киевском сквере в Минске состоялся митинг профсоюза РЭП. Акция разрешена Мингорисполкомом.
Фото из Фейсбука Леонида Судаленко
«Работая в Беларуси, копишь только на гробовые» — с таким плакатом вышла одна из участниц митинга.
В интервью телеканалу Белсат женщина рассказала, что ее зять в панике: в семье трое детей, жена в декрете, и денег на жизнь не хватает. По словам участницы акции, еще несколько месяцев назад им хватало и даже удавалось отложить средства.
Люди вышли на митинг с плакатами «Нет безработице», «За Беларусь без контрактов», «Сначала зарплата, потом квартплата», «Ужо не першы год нам абяцаюць па 500, і сіл няма ўжо чакаць. Абрыдла проста выжываць».
Светлана из Витебской области назвала главную проблему в регионе — трудно трудоустроиться молодым специалистам.
— Им не предоставляется практика. После окончания учебы молодым людям некуда идти. И идут они в грузчики и охранники. Зачем тогда высшее образование получают? — задается вопросом женщина.
Ее сын, выпускник полоцкого колледжа, после окончания учебы второй год не может найти работу. Интересно, что по образованию он программист.
— Я предпенсионного возраста. Потеряла работу, и год не могла найти, — говорит Светлана, отмечая, что зарплаты и пенсии в стране низкие.
Организаторы митинга выдвинули ряд требований властям, в том числе установить пособие по безработице не ниже минимального потребительского бюджета.
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