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Профсоюзы
01.05.2018
Салiдарнасць
Акция солидарности: «Работая в Беларуси, копишь только на гробовые»

В Киевском сквере в Минске состоялся митинг профсоюза РЭП. Акция разрешена Мингорисполкомом.

Фото из Фейсбука Леонида Судаленко

«Работая в Беларуси, копишь только на гробовые» — с таким плакатом вышла одна из участниц митинга.

В интервью телеканалу Белсат женщина рассказала, что ее зять в панике: в семье трое детей, жена в декрете, и денег на жизнь не хватает. По словам участницы акции, еще несколько месяцев назад им хватало и даже удавалось отложить  средства. 

Люди вышли на митинг с плакатами «Нет безработице», «За Беларусь без контрактов», «Сначала зарплата, потом квартплата», «Ужо не першы год нам абяцаюць па 500, і сіл няма ўжо чакаць. Абрыдла проста выжываць».

Светлана из Витебской области назвала главную проблему в регионе — трудно трудоустроиться молодым специалистам.

— Им не предоставляется практика. После окончания учебы молодым людям некуда идти. И идут они в грузчики и охранники. Зачем тогда высшее образование получают? — задается вопросом женщина.

Ее сын, выпускник полоцкого колледжа, после окончания учебы второй год не может найти работу. Интересно, что по образованию он программист.

— Я предпенсионного возраста. Потеряла работу, и год не могла найти, — говорит Светлана, отмечая, что зарплаты и пенсии в стране низкие.

Организаторы митинга  выдвинули ряд требований властям, в том числе установить пособие по безработице не ниже минимального потребительского бюджета.

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