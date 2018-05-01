Соратники Статкевича устроили перфоманс на акции провластных профсоюзов
Активисты появились на митинге ФПБ в Минске с плакатами, один из которых призывал «Первомай. Усатого петуха посылай». Пятерых участников задержали.
Валентин Троцкий
Информацию о задержанию соратников подтвердил Радыё Свабода лидер «Народной Громады» Николай Статкевич.
По словам политика, минский горком партии решил выйти на первомайский митинг ФПБ.
Во время акции в парке Победы активисты подняли национальные флаги и плакаты с требования с социальными требованиями. Пятерых из них задержали, рассказал Статкевич.
Известно о задержании Сергея Спарыша, Валентина Троцкого и Григория Погарцева.
Политик отметил, что еще накануне активисты объявили, что если их арестуют за участие в акции 1 мая, они объявят голодовку.
Фото Вадим Замировский
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