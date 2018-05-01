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Политика
01.05.2018
Салiдарнасць
Соратники Статкевича устроили перфоманс на акции провластных профсоюзов

Активисты появились на митинге ФПБ в Минске с плакатами, один из которых призывал «Первомай. Усатого петуха посылай». Пятерых участников задержали.

Валентин Троцкий

Информацию о задержанию соратников подтвердил Радыё Свабода лидер «Народной Громады» Николай Статкевич.

По словам политика, минский горком партии решил выйти на первомайский митинг ФПБ.

Во время акции в парке Победы активисты подняли национальные флаги и плакаты с требования с социальными требованиями. Пятерых из них задержали,  рассказал Статкевич.

Известно о задержании Сергея Спарыша, Валентина Троцкого и Григория Погарцева.

Политик отметил, что еще накануне активисты объявили, что если их арестуют за участие в акции 1 мая, они объявят голодовку.

Фото Вадим Замировский

 
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