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01.05.2018
Романчук: «Зато VIP-начальники и министры на майские выходные обеспечили себе валовые основания для выплаты щедрых премиальных»

Известный экономист – о том, почему поздно менять директоров и номенклатурных начальников.

«Александр Лукашенко всё чаще признаёт очевидное. Главной угрозой белорусской экономики является на Запад, даже не Россия, а собственная «пятая колонна». В её состав входят «красные директора» - ~2000 человек и VIP-номенклатурные лоббисты - ~ 1000 человек, представители законодательной власти разных уровней - ~ 500 человек. Эта мощная группа прекрасно овладела искусством освоения чужих денег, т. е. денег налогоплательщиков и собственности народа, — пишет Ярослав Романчук в Фейсбуке. — Зарабатывать себе на карман они научились, а вот шлаки и токсичные активы, остающиеся после распределения выгод, прятать становится всё сложнее. Поэтому глава страны уже открыто говорит, что отстающие производства необходимо либо закрыть, либо модернизировать, чтобы они давали глубокую переработку продукции.

История с модернизацией у нас уже была. Закопали десятки миллиардов долларов под проекты тех самых красных директоров и их номенклатурных крыш. Теперь осталась приватизация и ликвидация.

«Вот какая должна быть политика, а не то, что мы держимся за эти заводы, которые работают хуже, двадцать с лишним лет новейшей истории» - признаётся А. Лукашенко.

Цены вопроса — миллиарды долларов. Очевидно, правительство ещё не поняло новой установки. Оно продолжает работать на вал, на имитацию успеха. Вдумайтесь только. Несмотря на бурный промышленный рост в I квартале 2018г. на 9,4%, убыточными остаются 1606 коммерческих организаций (22,6% от их общего количества).

За январь – февраль 2018г. по сравнению с аналогичным периодом 2017г. сумма их чистого убытка выросла в 2,4 раза, до BYN786 млн.

Чистая прибыль коммерческих организаций за январь – февраль 2018г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 31,3%. В промышленности количество убыточных предприятия даже выросло, с 397 единиц в январе – феврале 2017г. до 423 единиц в январе – феврале 2018г. или с 25,1% до 26,7%.

Сумма их чистого убытка утроилась, до BYN483 млн. На одну убыточную организацию убытки составили BYN1,14 млрд. Это в 2,9 раз больше, чем было годом раньше.

Такие долги не отдаются. Такие предприятия с колен не встают, потому что они уже стали той самой дохлой лошадью.

Если в начала прошлого года коммерческие организации направили на погашение кредитов и займов 23% выручки, то в начале этого года - 25,8% или BYN8,45 млрд. В промышленности эта доля составила 33,1% (было 28,3%). Вот такая интересная штука получается. Правительство кормит экономику валовыми показателями, а сектор токсичных активов увеличивается.

Скандальным выглядит финансовое положение с/х производителей. В январе – феврале 2018г. по сравнению с аналогичным периодом 2017г. чистая прибыль сократилась на 35,1% и составила мизерные BYN85,5 мн. при выручке BYN1,66 млрд. Рентабельность продаж уменьшилась на 31,9%, а рентабельность продаж по конечному финансовому результату без господдержки вообще стала отрицательной – минус 1,4% (годом раньше было 2,6%).

Сумма чистого убытка убыточных организаций выросла в 4,3 раза, до BYN81,4 млн. а доля убыточных с/х организаций без господдержки составил 56,3%. Дополним эту жуткую картину долгами по кредитам. Они на 1.03.2018г. составили BYN5,18 млрд., а просроченная – BYN493,4 млн. С начала года она уже выросла на 12,2%. И всё это на фоне роста с/х продукции в I квартале 2018г. на 1,9%.

Страна вплотную подходит к необходимости начала широкомасштабной операции «Ликвидация». На данном этапе поздно менять директоров и номенклатурных начальников. Это «мёртвые» активы не оживит. Такая производственная гангрена уже не лечится. А вот изолировать её от здоровой экономике абсолютно необходимо. Это облегчает состояние здоровых предприятий, делает их эффективнее и конкурентоспособнее.

К сожалению, за словами и угрозами ликвидации не идут конкретные дела. Как и во многом другом. В народе такое состояние называется болтологией. Теряем время, теряются смыслы, расширяется зона финансовых и социальных рисков. А Совет Министров браво рапортует о том, что экономика Беларуси в I квартале 2018г. выросла на 5,1%, а промышленность добавила аж 9,4%. Это как раз тот случай, когда не в коня корм. Зато VIP-начальники и министры на длинные майские выходные обеспечили себе валовые основания для выплаты щедрых премиальных».

«В отличие от Финляндии и Китая, в белорусской модели халява стала настоящим бичом экономики»

 
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