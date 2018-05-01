Как легально трудоустроиться в Польше и не попасть на недобросовестных нанимателей

Белорусы стали чаще отправляться на заработки за границу. По официальной статистике, активнее всего наши соотечественники едут на работу в Россию и Польшу.

В МВД рассказывают, что белорусы, которые хотят отправиться на заработки в Польшу, в последнее время стали чаще обращаться с вопросами, отмечают в этом ведомстве. Об особенностях трудоустройства в соседней стране рассказал начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси полковник милиции Алексей Бегун.

Рост числа выезжающих на работу в Польшу белорусов связан в первую очередь с упрощенной процедурой трудоустройства, которая применяется для граждан Беларуси, Армении, Грузии, Молдовы, России и Украины, поясняют в МВД.

— Так называемая заявительная процедура позволяет работать 6 месяцев в 12-месячный период без получения разрешения. А с 1 января текущего года иностранные граждане могут трудиться в Польше на основании разрешения на сезонную работу 9 месяцев в течение года, — говорит Алексей Бегун.

Специалист напоминает, что трудоустраиваться за границей можно при содействии юрлиц или ИП, у которых есть лицензия МВД на такую деятельность.

— Сегодня этой деятельностью занимаются 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 91 лицензиат трудоустраивает граждан Беларуси к работодателям в Россию, а 77 — в Польшу. Однако следует помнить, что даже при обращении к лицензиатам за помощью в поиске работы за границей необходимо внимательно читать договор о содействии в трудоустройстве и трудовой договор перед подписанием.

Компании, которые оказывают помощь в трудоустройстве за границей, предоставляют точную информацию о будущем работодателе и условиях осуществления трудовой деятельности, добавляет представитель МВД.

— Так, заключение договоров о трудоустройстве с иностранцами и иностранными организациями, не являющимися непосредственными нанимателями, запрещается. Исключение — трудоустройство за пределами нашей страны по студенческим программам. Также лицензиаты обязаны обеспечивать заключение иностранными нанимателями трудовых договоров с трудящимися-эмигрантами либо заключать трудовые договоры по поручению иностранного нанимателя от своего имени. При этом они обязаны выдавать трудящимся-эмигрантам до их отъезда один экземпляр трудового договора, зарегистрированного в подразделениях по гражданству и миграции.

При трудоустройстве в Польше белорусы, по словам Алексея Бегуна, чаще всего жалуются на несвоевременно выплаченную зарплату, на недостоверную информацию об условиях проживания и питания.

— Каждый такой случай требует детального разбирательства. Мы проводим проверку на возможность привлечения к ответственности виновных лиц. Но при этом надо понимать, что нарушения легче предотвратить, чем восстановить законность нарушенных прав и интересов, — поясняет Алексей Бегун.

При этом белорусы могут и самостоятельно подыскивать подходящие варианты для трудоустройства, напоминает специалист.

— Некоторые белорусы выезжают на работу самостоятельно. Они ищут предложения работы через знакомых, друзей, родственников, интернет. Чаще всего в таком случае информация о предполагаемой работе весьма скудная и не в полной мере соответствует действительности. Выбравшие этот путь граждане могут не иметь легального статуса в стране пребывания и при нарушении их прав могут оказаться абсолютно беззащитными, — говорит Алексей Бегун.

Специалист привел недавний пример из практики.

— Компетентными органами Польши закончено расследование уголовного дела в отношении двух граждан Польши и Украины, которые в период с июля 2015 по октябрь 2016 года вербовали людей в некоторых регионах Беларуси и Украины. Фигуранты обеспечивали их прибытие в Польшу якобы для трудоустройства на хорошо оплачиваемые работы. Иностранцы, которые не знали действующую в Польше процедуру трудоустройства и пребывания, были направлены в гастрономические учреждения Варшавы, где трудились более 350 часов в месяц. Сотрудники не получали вознаграждение вовремя, их психологически угнетали, оскорбляли и унижали, без веских причин штрафовали.

В МВД рассказывают, что сегодня среди иностранных нанимателей наибольшей популярностью пользуется размещение объявлений о наборе работников и последующий их организованный выезд, без заключения каких-либо договоров.

— Также практикуется заключение дополнительного (или нового) договора на территории иностранного государства, ухудшающего условия труда и быта. И, наконец, направление работника к «третьему лицу» — на другой объект. Но, как упоминалось выше, в этом случае никто не даст гарантий, что вас не обманут.

Алексей Бегун напоминает, что в департаменте по гражданству и миграции МВД Беларуси работает телефон горячей линии по вопросам безопасного трудоустройства за границей — 218 52 64. Ежегодно на этот номер поступает более тысячи звонков.

Так, в первом квартале этого года в поисках работы за рубеж уехало 2187 человек, а за аналогичный период прошлого года — на 348 человек меньше.

Активнее всего в январе-марте этого года на заработки выезжали минчане — 697 человек (годом ранее — 426). А вот жители Минской области почти перестали отправляться за рублем в другие страны — 12 человек в первом квартале (год назад — 62).

В России в январе-марте нашли работу 1030 белорусов, в Польше — 686 человек, в Литве — 308, в США — 46, в Чехии — 45, в Китае — 19, а в Катаре — 13.

Большинство белорусов — 1284 человека в январе-марте — выезжало на заработки по трудовым договорам до полугода, в основном в Польшу (670) и Россию (568). А вот в Литву обычно едут по договорам сроком больше года (266 человек в первом квартале).

Белорусские рабочие востребованы в основном в России (1003), Польше (672), Литве (308) и Чехии (45). В США и Турции наши соотечественники устраиваются чаще всего в организации торговли и сферы обслуживания — 41 и 19 человек соответственно. А вот на руководящую позицию за границей в январе-марте взяли только одного белоруса — в Польше.

Наши соотечественники легально трудоустраивались в первом квартале в 18 странах, в том числе в Турции, Японии, Гонконге, Италии, Корее, Финляндии.