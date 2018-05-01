Варламов: «Российское государство демонстрирует полную неспособность работы в интернете. Даже дети смеются!»

История с блокировкой «Телеграма» куда интереснее, чем кажется на первый взгляд. Я, конечно, не сторонник теорий заговора, но позвольте! Что мы имеем на сегодняшний день?

Самое главное — «Телеграм» работает, как и работал. Количество пользователей мессенджера растёт, активная аудитория растёт. На примере своего канала могу сказать, что за две недели он вырос на 20%.

Павел Дуров усилиями пропагандонов из федеральных СМИ становится новым лицом протеста. За неделю до инаугурации они провоцируют масштабный митинг в центре Москвы, на который выходит более 10 тысяч человек (уровень первой Болотной).

В протест втягивают тех, кто раньше сидел дома, так как был вне политики. Бизнес несёт убытки, страдают совершенно не причастные к «Телеграму» компании. Российское государство демонстрирует полную неспособность работы в интернете.

Даже дети смеются над происходящим! Судя по всему, миллиарды рублей, которые многие годы выделялись на информационную безопасность страны, были про…...

Ещё раз: всё это происходит за неделю до инаугурации Путина…

Последнее, что я хотел бы делать, — рассуждать, кому это выгодно. Не хочу отнимать хлеб у Олега Кашина. Но, позвольте, КОМУ ЭТО ВЫГОДНО? Что вообще происходит?

По данным «Белого счётчика», на проспект Сахарова 30 апреля пришли 12 300 человек. Московская полиция насчитала 7500. Такого единодушия в столице давно не было.

Один из самых растиражированных символов протеста – эмблема Роскомнадзора, стилизованная под флаг Третьего рейха.

Как обычно, власти устроили загон с рамками металлоискателей. Все уже выучили словосочетание «театр безопасности»?

Люди приходили на проспект целыми семьями.