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01.05.2018
Сергей Гезгало, Наша Ніва
Кто такой Артем Чайка, принимавший участие в открытии мотосезона вместе с Виктором Лукашенко

Среди почетных гостей на открытии байкерского сезона в Минске был Артем Чайка, сын генпрокурора России, человек неоднозначной репутации.

Ему было посвящено специальное расследование российского антикоррупционного блогера Алексея Навального.

В центре — Виктор Лукашенко, слева — сын генпрокурора России Артем Чайка

Расследование выявило в Чайки дорогую недвижимость в странах Западной Европы. Кроме того, он контролирует многие предприятия в России — часто они оказывались в его руках в результате непрозрачных операций.

Виктор Лукашенко с женой не первый год принимают участие в мотопробегах. Кажется, мотоцикл — такое же «политическое» хобби для сына, как для Александра Лукашенко — хоккей.

Мотопробег Виктор использует, в том числе, для выстраивания контактов с Россией. Кроме того, белорусские мотопробеги стали своего рода пространством для активности чисто российских мотоклубов в Беларуси. В частности, ранее на Беларусь пытались распространить свою активность «Ночные волки», активисты которых сыграли определенную роль в захвате Крыма и Донбасса.

 
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