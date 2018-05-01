Первой жертвой мотосезона стал инспектор ГАИ на служебном байке

В Гомеле первой жертвой мотосезона-2018 стал инспектор ГАИ на служебном байке BMW.

Об этом сообщают в сообществе «GOMEL MOTO».

Фотоvk.com/gomelmoto

Трагедия произошла 30 апреля днем на улице Федюнинского, недалеко от Управления ГАИ.

По словам очевидцев, милиционеры на двух мотоциклах преследовали байкера-нарушителя по встречной полосе. Один из сотрудников ГАИ врезался в Nissan Qashqai, который в это время осуществлял разворот в разрешенном месте. В результате столкновения инспектор ГАИ получил тяжелые травмы, а автомобиль Nissan загорелся. Очевидцы потушили возгорание до приезда пожарных.

Спустя несколько часов после ДТП от полученных травм инспектор ГАИ скончался в реанимации областной больницы, сообщает Спутник.