Журналисту Дмитрию Галко выдвинуто обвинение

Об этом сообщил его отец Николай Галко.

Отец журналиста, Николай Галко подтвердил информацию о предъявлени обвинения. — Да. По этой статье, но больше об этом я говорить не хочу, — сообщил Belsat.eu Николай Галко., отец журналиста.

Журналист Дмитрий Галко был задержан 22 апреля, когда возвращался из Украины. Он являлся подозреваемым по ст. 364 УК «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».

Ранее мать журналиста Татьяна Галко сообщила о переводе Дмитрия в СИЗО №1 Минска.

О задержании и аресте белорусского журналиста сообщил ряд иностранных СМИ, в том числе те, с которыми он сотрудничал:

Написать журналисту можно по адресу: СИЗО №1, 220030 г. Минск, ул. Володарского. д. 2, камера 44, Дмитрию Галко.

Также можно помочь его семье материально, переведя деньги на банковскую карту: 4255 2003 0098 3970 04 АСБ Беларусбанк.