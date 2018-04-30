Кто из дизайнеров ненавидит друг друга: «Версаче одевает любовниц, Армани – жен»

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
На выезде из Беларуси собрались более двух тысяч фур
Тысячи людей пришли на акцию в поддержку Telegram в Москве. Фотофакт
Трагедией закончился обгон свадебного кортежа в Солигорском районе. Двое погибших
АТО на Донбассе завершается, начинается Операция объединенных сил
«Раздавался рев, плач и крик, прерываемый лаем собак»
Сколько заработали финны на «Лидском пиве»
У выніку выбуху ў Кабуле загінулі дзевяць журналістаў
В Брестской области молния спровоцировала три пожара
Под Ригой в аварию попал белорусский автобус, есть пострадавшие
СМИ: по базам в Сирии нанесен мощный ракетный удар, десятки погибших
Убийцу из Золотого штата не могли поймать 40 лет. Как садисту удавалось скрываться?
1 мая местами ожидается до +29°С
Вратарь «Витебска» остановил соперника приемом кунг-фу. Видеофакт
Журналіст Зміцер Галко пераведзены на Валадарку
В Минске прошел уникальный футбольный матч с закрытыми глазами. Фотофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Трагедией закончился отпуск белоруса на шри-ланкийском курорте
«Голодные игры» в минском магазине: масло вырывали друг у друга из рук
Как Лукашенко белорусам «щедрые» подарки раздавал
«Так и электорат недолго потерять»
«Белорусские рэкетиры эволюционировали из «братков» в интеллигентных мужчин и женщин»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Юлия Чернявская: По следам одной дискуссии в Facebook: субъективно — о белорусах
Сравниваем цены. Что можно было купить на 5 рублей (50 тысяч старыми) до деноминации и сегодня
Одна скромная цифра, которая подвела нескромного Лукашенко
Молчальники. События в Армении российское ТВ не замечало много дней
«Гуляй, товарищ! Мы в буме»
Давыдько и Гайдукевича на российском ТВ заставляли ответить, чей Крым
Еще один косяк Лукашенко во время послания-2018
«Там нет такого напряжения». Белорусская школьница рассказала о своей учебе в США
Чернобыльский шлях-2018 в лицах, жестах, деталях: «Не сейте смерть!»
Беларускі галадамор. 10 фактаў пра голад у БССР у 30-х і 40-х гадах
«Богатые будут жить за счет бедных». Эксперт обескуражен поправками в Жилищный кодекс
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Заморозить строительство шикарных Дроздов»: 10 злободневных плакатов Чернобыльского шляха
В Минске открыт памятник на могиле Павла Шеремета: «Сила не в силе. Сила в правде»
Сара едет! На Гавайи
Как Лукашенко присоединился к «Чернобыльскому шляху»
13 грузовиков встали под мостом, чтобы помешать мужчине спрыгнуть вниз
«Мертвая тишина». С какими лицами депутаты, министры и послы слушали Лукашенко
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Коктейль
30.04.2018
Арина Реезе, SNC
Кто из дизайнеров ненавидит друг друга: «Версаче одевает любовниц, Армани – жен»

В мире жесткой конкуренции индустрии моды остаться друзьями просто невозможно. Рассказываем, кто из великих кутюрье давно точит зуб на коллег по цеху.

Карл Лагерфельд и Компания

Мы, конечно, всегда знали, что особой любезностью Карл Лагерфельд не отличается, но все равно были в шоке от его последнего интервью французскому изданию Numero. В нем скандальный модельер признался, что скорее убил бы себя, чем оказался на необитаемом острове с Вирджилом Абло, Джонатаном Андерсоном или Симоном Порт Жакмю.

Но кутюрье не отрицает таланта Аззедаина Алаи, хотя, по мнению Карла, в свои последние годы дизайнер делал только балетки для жертв моды после менопаузы. А на похороны Пьера Берже флорист Лагерфельда был уверен, что последний захочет отправить кактус..

Эльза Скиапарелли и Коко Шанель

Пожалуй, самым веселым соперничеством можно назвать войну Эльзы Скиапарелли и Коко Шанель. Дамы буквально не могли на дух переносить друг друга – Шанель считала Эльзу вульгарной, а та, в свою очередь, являясь аристократкой, ни раз позволяла себе назвать Габриэль содержанкой и выскочкой.

Известен случай, когда на одном из приемов Шанель любезно предложила Скиапарелли присесть на стул, выкрашенный в белый, отметив, что это бы явно пошло на пользу яркому наряду соперницы. Впрочем, итальянка не оставалась в долгу и часто рисовала карикатуры на французского модельера.

25 главных цитат Коко Шанель о том, как победить мужчину

Джанни Версаче и Джорджио Армани

А вот и эпоха супермоделей началась как раз-таки из-за борьбы модельеров за лучших манекенщиц. Первым, кто не поскупился на гонорар моделям, был Джанни Версаче. Кстати говоря, самыми дружелюбными конкурентами можно назвать Джанни и Джорджио Армани.

В 90-х фраза «Версаче одевает любовниц, Армани – жен» слышалась буквально на каждой Неделе моды. На самом деле, Джанни сказал Джорджио: « Я одеваю шлюх, ты одеваешь дам, которые ходят в церковь», но после эту фразу подхватило все модное итальянское сообщество и переделало на свой лад.

Но несмотря на конкуренцию, Джорджио ( в отличии от Карла Лагерфельда) даже написал предисловие к биографии убитого модельера, где назвал Версаче выдающимся творцом.

Карл Лагерфельд и Ив Сен Лоран

Несмотря на то, что Карл Лагерфельд не питает теплых чувств почти что ни к одному из своих конкурентов, был все-таки один человек, которого модельер ненавидел особо яростно. И этим человеком был Ив Сен Лоран.

Оба дизайнера начинали свой путь к модному пьедесталу с одного курса в университете, но причиной их ссоры стала совсем не борьба за славу, а чувства к Жаку де Башеру. Правда, судьба юноши, пленившего сердца двух выдающихся модельеров, сложилась печально: в 1989 году он умер от СПИДа, не дожив даже до 40 лет.

Марк Джейкобс и Миучча Прада

К сожалению, дружба между модельерами в мире моды – довольно редкое явление, но оно все же есть! Например, Марк Джейкобс с обожанием и уважением относится к своей коллеге по цеху Миучче Прада. Он приглашает ее на все светские мероприятия, устраиваемые дизайнером. А время, проведенное вместе, считает огромной привилегией. Мимими.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Дачнiца: «Хто ж без агарода працягне на такую зарплату ды пенсію?!»
Путин и хорошая шпана
«В отличие от Финляндии и Китая, в белорусской модели халява стала настоящим бичом экономики»
Глас народа: «Армянский вопрос крепко засел в печенках Лукашенко»
С чего началась дорога российского шоу-бизнеса в ад
Принцесса на даче
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY