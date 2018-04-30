Кто из дизайнеров ненавидит друг друга: «Версаче одевает любовниц, Армани – жен»

В мире жесткой конкуренции индустрии моды остаться друзьями просто невозможно. Рассказываем, кто из великих кутюрье давно точит зуб на коллег по цеху.

Карл Лагерфельд и Компания

Мы, конечно, всегда знали, что особой любезностью Карл Лагерфельд не отличается, но все равно были в шоке от его последнего интервью французскому изданию Numero. В нем скандальный модельер признался, что скорее убил бы себя, чем оказался на необитаемом острове с Вирджилом Абло, Джонатаном Андерсоном или Симоном Порт Жакмю.

Но кутюрье не отрицает таланта Аззедаина Алаи, хотя, по мнению Карла, в свои последние годы дизайнер делал только балетки для жертв моды после менопаузы. А на похороны Пьера Берже флорист Лагерфельда был уверен, что последний захочет отправить кактус..

Эльза Скиапарелли и Коко Шанель

Пожалуй, самым веселым соперничеством можно назвать войну Эльзы Скиапарелли и Коко Шанель. Дамы буквально не могли на дух переносить друг друга – Шанель считала Эльзу вульгарной, а та, в свою очередь, являясь аристократкой, ни раз позволяла себе назвать Габриэль содержанкой и выскочкой.

Известен случай, когда на одном из приемов Шанель любезно предложила Скиапарелли присесть на стул, выкрашенный в белый, отметив, что это бы явно пошло на пользу яркому наряду соперницы. Впрочем, итальянка не оставалась в долгу и часто рисовала карикатуры на французского модельера.

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Джанни Версаче и Джорджио Армани

А вот и эпоха супермоделей началась как раз-таки из-за борьбы модельеров за лучших манекенщиц. Первым, кто не поскупился на гонорар моделям, был Джанни Версаче. Кстати говоря, самыми дружелюбными конкурентами можно назвать Джанни и Джорджио Армани.

В 90-х фраза «Версаче одевает любовниц, Армани – жен» слышалась буквально на каждой Неделе моды. На самом деле, Джанни сказал Джорджио: « Я одеваю шлюх, ты одеваешь дам, которые ходят в церковь», но после эту фразу подхватило все модное итальянское сообщество и переделало на свой лад.

Но несмотря на конкуренцию, Джорджио ( в отличии от Карла Лагерфельда) даже написал предисловие к биографии убитого модельера, где назвал Версаче выдающимся творцом.

Карл Лагерфельд и Ив Сен Лоран

Несмотря на то, что Карл Лагерфельд не питает теплых чувств почти что ни к одному из своих конкурентов, был все-таки один человек, которого модельер ненавидел особо яростно. И этим человеком был Ив Сен Лоран.

Оба дизайнера начинали свой путь к модному пьедесталу с одного курса в университете, но причиной их ссоры стала совсем не борьба за славу, а чувства к Жаку де Башеру. Правда, судьба юноши, пленившего сердца двух выдающихся модельеров, сложилась печально: в 1989 году он умер от СПИДа, не дожив даже до 40 лет.

Марк Джейкобс и Миучча Прада

К сожалению, дружба между модельерами в мире моды – довольно редкое явление, но оно все же есть! Например, Марк Джейкобс с обожанием и уважением относится к своей коллеге по цеху Миучче Прада. Он приглашает ее на все светские мероприятия, устраиваемые дизайнером. А время, проведенное вместе, считает огромной привилегией. Мимими.